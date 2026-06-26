Llaman a reforzar la prevención en el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

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Cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, una jornada impulsada por las Naciones Unidas para fortalecer la cooperación entre los países y promover acciones destinadas a prevenir el consumo de sustancias ilícitas y combatir el narcotráfico.

La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 42/112, aprobada el 7 de diciembre de 1987, con el propósito de reafirmar el compromiso de la comunidad internacional en la construcción de una sociedad libre del uso indebido de drogas.

Cada año, gobiernos, organizaciones sociales, instituciones educativas y comunidades de todo el mundo desarrollan actividades de sensibilización para informar sobre los riesgos asociados al consumo de drogas y la importancia de la prevención, el tratamiento y la inclusión social.

En esta edición, la campaña internacional pone el foco en los desafíos que plantea la evolución del mercado mundial de drogas. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en las últimas décadas aumentó tanto el consumo como la variedad de sustancias disponibles. Mientras la producción y el tráfico de cocaína continúan creciendo, las drogas sintéticas ganan terreno debido a sus bajos costos de fabricación y a la facilidad con la que pueden distribuirse mediante nuevas tecnologías.

La ONU también advierte que las organizaciones criminales aprovechan los avances tecnológicos y las debilidades en los sistemas de control para ampliar sus mercados, lo que exige respuestas innovadoras y coordinadas entre los Estados, las fuerzas de seguridad, los sistemas de salud y la sociedad civil.

Bajo el lema de este año, la campaña promueve la inversión en políticas de prevención, el fortalecimiento de los servicios de atención y la cooperación internacional para reducir tanto la oferta como la demanda de drogas ilícitas, minimizando su impacto en las comunidades.

Como cada año, la UNODC presentó el Informe Mundial sobre las Drogas, un documento que reúne estadísticas y análisis sobre la situación global, con el objetivo de aportar evidencia científica para el diseño de políticas públicas más eficaces.

En América Latina y el Caribe, la problemática mantiene una especial relevancia. La región continúa siendo el principal origen de la cocaína que se consume en el mundo y, en varios países, también se registra la producción de cannabis, metanfetaminas y heroína destinadas al tráfico internacional.

La conmemoración del 26 de junio busca recordar que la lucha contra las drogas requiere un enfoque integral, basado en la prevención, la educación, el acceso a tratamientos, la cooperación entre los países y el combate al crimen organizado.