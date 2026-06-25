Unión por la Patria propone que un acceso a 9 de Julio lleve el nombre de Jesús Abel Blanco

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El bloque de Unión por la Patria del Concejo Deliberante de Nueve de Julio presentó un proyecto de ordenanza para imponer el nombre de Jesús Abel Blanco a una de las vías de acceso a la ciudad, en el marco de las actividades previstas para conmemorar los 100 años del nacimiento del exintendente.

Durante la presentación de la iniciativa, las concejalas María Elena “Male” Defunchio y Julia Crespo destacaron – desde Cadena Nueve- la trascendencia política e institucional de Blanco, quien fue elegido intendente en cinco oportunidades por el voto popular y dejó una huella en el desarrollo del distrito.

“Gran parte de lo que hoy es Nueve de Julio tiene que ver con las gestiones que llevó adelante Jesús Abel Blanco. Nos parece importante que una de las vías de acceso a la ciudad lleve su nombre y que, de alguna manera, sea quien reciba tanto a los vecinos como a quienes visitan nuestra comunidad”, expresó Defunchio.

La edil recordó además que Blanco fue declarado Ciudadano Ilustre post mortem por la Legislatura bonaerense y remarcó que el homenaje forma parte de una serie de actividades que el Partido Justicialista local desarrollará durante este año para recordar su legado político y de gestión.

En ese sentido, Defunchio señaló que el reconocimiento trasciende las banderías partidarias y valoró la trayectoria institucional del exjefe comunal, quien además fue legislador provincial y diputado nacional tras el retorno de la democracia en 1983.

Por su parte, Julia Crespo sostuvo que la figura de Blanco representa “la referencia política más importante de la historia de Nueve de Julio” y recordó su cercanía con los vecinos y su compromiso cotidiano con la gestión municipal.

“Recorría personalmente las calles, anotaba en un cuaderno los problemas que encontraba y se ocupaba de resolverlos. Las grandes obras de infraestructura, los barrios sociales y los accesos pavimentados a las localidades del distrito fueron parte de su gestión”, afirmó.

Las concejalas manifestaron su confianza en que la propuesta contará con el acompañamiento del resto de los bloques políticos, al considerar que se trata de un reconocimiento a una figura que marcó profundamente la historia del distrito.

El proyecto propone específicamente designar con el nombre “Jesús Abel Blanco” a la continuidad de la avenida Urquiza, en el tramo comprendido entre Agustín Álvarez y la Ruta Provincial 65, un acceso que actualmente no posee denominación oficial. Según explicaron, la elección de ese sector busca evitar modificaciones en nombres ya establecidos, atendiendo también a la opinión de los vecinos.

La iniciativa comenzó su tratamiento parlamentario en el Concejo Deliberante y se espera que forme parte de una agenda de homenajes que culminará el próximo 20 de agosto, fecha en la que se recordará el centenario del nacimiento del histórico dirigente nuevejuliense.