Anabella Lauria destacó la participación de los alumnos de la Secundaria N°11 de Facundo Quiroga en la Feria de Empleo de San Cayetano

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La directora de la Escuela Secundaria N°11 de Facundo Quiroga, Anabella Lauria, participó de la Feria de Empleo realizada en San Cayetano y destacó el compromiso de los estudiantes que formaron parte de la propuesta, orientada a brindar herramientas para la inserción laboral y la continuidad educativa.

Durante una entrevista en Cadena Nueve, Lauria explicó que el vínculo con la Oficina de Empleo municipal comenzó tiempo atrás con talleres sobre confección de currículum vitae y entrevistas laborales. A partir de ese trabajo conjunto surgió la invitación para participar de la feria, una oportunidad que los jóvenes aprovecharon con entusiasmo.

“Los chicos están muy contentos. Participaron de distintas charlas y priorizaron temas como inteligencia artificial y educación financiera. También recorrieron los stands de universidades para conocer opciones de formación y pensar en su futuro”, señaló.

La directora indicó que este año la institución contará con 21 egresados de sexto año, muchos de los cuales ya tienen definido su camino académico o profesional. Entre los casos destacados mencionó a una alumna que obtuvo una beca del 100% para estudiar Comercio Internacional en el Instituto Di Tella y a un estudiante interesado en Ingeniería Petroquímica que cuenta con el acompañamiento de YPF.

Lauria remarcó además la importancia de la tecnología para acercar oportunidades a los jóvenes de localidades del interior. En ese sentido, explicó que los estudiantes participan de encuentros virtuales organizados por universidades como la de La Plata, donde reciben información sobre carreras, sistemas de inscripción, becas, transporte y vida universitaria.

“Buscamos que lleguen a esa etapa con la mayor cantidad de información posible. Hoy pueden recorrer facultades de manera virtual desde el aula, conocer cómo funcionan las instituciones y prepararse con anticipación para el cambio que implica estudiar fuera de su localidad”, afirmó.

Asimismo, adelantó que después del receso invernal realizarán una visita a la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), donde los alumnos podrán conocer las distintas sedes y dialogar con docentes, estudiantes y exalumnos de Quiroga que actualmente cursan allí.

Finalmente, Lauria destacó el orgullo que representa para la comunidad educativa ver a exalumnos desarrollarse en distintos ámbitos y mantener el vínculo con su pueblo y con la escuela, aportando experiencias y motivación para las nuevas generaciones.

La presencia de la Secundaria N°11 en la Feria de Empleo de San Cayetano reafirma el compromiso de la institución con la orientación vocacional, la formación integral y la construcción de oportunidades para los jóvenes de Facundo Quiroga.