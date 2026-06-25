Nueve de Julio abre una nueva puerta al futuro con la 9ª Feria de Educación y Empleo

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Más de una veintena de instituciones participarán de la Feria de Educación y Empleo que se realiza este jueves donde el encuentro buscará fortalecer el vínculo entre el sistema educativo y el sector productivo, acercando a los jóvenes a las demandas actuales del mercado laboral.

La propuesta reunirá a instituciones educativas, empresas, industrias, organismos públicos y emprendedores locales para acercar a los jóvenes oportunidades de formación y desarrollo laboral.

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Producción, invita a la comunidad a participar de la 9ª edición de la Feria de Educación y Empleo, que se desarrollará este jueves 25 de junio, de 8:30 a 12:30 horas, en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, la Cámara de Comercio e Industria y la Casa del Centenario.

La iniciativa se ha consolidado como un espacio de encuentro entre estudiantes, instituciones educativas, empresas y organizaciones vinculadas al mundo del trabajo, con el objetivo de brindar información, herramientas y oportunidades para la construcción de proyectos académicos y laborales.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer de primera mano la oferta educativa disponible en la región y acceder a información sobre carreras universitarias, tecnicaturas y propuestas de formación profesional. Además, tendrán la posibilidad de interactuar con representantes de empresas, industrias, consultoras de recursos humanos y organismos públicos, generando un vínculo directo con el mercado laboral.

Entre las instituciones educativas participantes se encuentran los Centros de Formación Profesional N° 401 y N° 402, UBA XXI, Universidad Popular, Universidad Nacional de La Plata, UNNOBA, UTN, UNTREF, Universidad Nacional de General Sarmiento, Centro Universitario Nuevejuliense (CUN), Universidad Nacional de La Pampa, ISETA y Universidad Siglo XXI, entre otras.

Asimismo, participarán reconocidas empresas e industrias de la ciudad, junto con la Cámara de Comercio e Industria de Nueve de Julio, la delegación local de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y emprendedores locales que compartirán sus experiencias y proyectos.

Capacitaciones y charlas

La feria contará con un amplio programa de capacitaciones y actividades simultáneas orientadas a fortalecer las habilidades de los jóvenes y brindar herramientas para su inserción laboral.

Entre las propuestas se destacan espacios de orientación vocacional y ocupacional organizados por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; talleres sobre confección de currículum vitae a cargo de AS Consultora; capacitaciones sobre entrevistas laborales y fortalezas personales brindadas por LUGA RRHH; y exposiciones sobre tecnología, internet e inteligencia artificial desarrolladas por el ingeniero Leonardo Grabow.

También se ofrecerán charlas sobre comunicación e imagen laboral a cargo de especialistas de CERES, educación financiera dictada por la licenciada Geraldine Nenezian y el taller “El trabajo del futuro: ¿qué buscan las empresas y qué buscan los jóvenes?”, coordinado por Karen Ares RRHH.

La agenda incluirá además presentaciones sobre el uso profesional de LinkedIn, experiencias emprendedoras, orientación para estudiantes universitarios, espacios de reflexión vocacional y una charla del Grupo Guazzaroni Greco enfocada en entrevistas laborales.

Con esta nueva edición, la Feria de Educación y Empleo reafirma su compromiso de acercar a los jóvenes y a la comunidad las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mundo laboral actual, promoviendo el acceso a la capacitación, la educación y el empleo.