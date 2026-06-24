Impulsan nuevos proyectos para ampliar la inclusión y el acompañamiento a personas con discapacidad

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Con el objetivo de fortalecer las políticas públicas vinculadas a la discapacidad en el distrito, se desarrolló en Nueve de Julio una mesa de trabajo que reunió a representantes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, funcionarios municipales y referentes políticos de Fuerza Patria.

Participaron del encuentro Ayelén Pino, directora de Políticas Públicas de la Provincia de Buenos Aires; Gabriel Deiure, coordinador regional del MDC; Raúl Lucero, director provincial de Discapacidad; la secretaria de Desarrollo Comunitario de la Comuna, María Márquez con integrantes de los equipos municipales de Discapacidad e Infancias; y la concejal Nancy Grizutti, del bloque Fuerza Patria.

Durante la reunión se abordaron dos ejes centrales para el desarrollo de políticas inclusivas en el distrito.

En primer lugar, se avanzó en la articulación entre Provincia y Municipio para consolidar una red de apoyo integral destinada a personas con discapacidad y sus familias. En este marco, se evaluó el estado actual de los dispositivos locales y se acordó trabajar en el fortalecimiento de los servicios existentes mediante asistencia técnica y acompañamiento por parte del Gobierno provincial.

Asimismo, se analizó la necesidad de impulsar la creación de un Espacio de Recreación destinado a personas con Parálisis Cerebral (PC), una iniciativa que busca brindar un ámbito de encuentro, inclusión y desarrollo para niños, jóvenes y adultos.

El proyecto contempla la realización de actividades recreativas, deportivas adaptadas, de estimulación y acompañamiento, además de generar un espacio de contención para las familias.

Durante el encuentro se definieron los primeros pasos para avanzar en la consolidación de esta propuesta, considerada una demanda importante dentro de la comunidad.

Los participantes coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado para garantizar derechos, ampliar oportunidades y construir una ciudad más accesible e inclusiva para todas las personas.