El Senado bonaerense designó a representantes en el Consejo de la Magistratura

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El Senado bonaerense, que preside la vicegobernadora de la Provincia, Verónica Magario, designó a los nuevos integrantes del órgano constitucional encargado de la selección, nombramiento y control disciplinario de los jueces y fiscales.

De esta manera, Sergio Berni integrará el Consejo de la Magistratura como titular en representación del bloque Fuerza Patria y Fernando Coronel como suplente. Por su parte, la senadora María Luz Bambaci lo hará en nombre de la oposición.

En sesión ordinaria, el Cuerpo aprobó, además, una Declaración de Repudio al proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional que modifica la ley 27637 (Régimen de Zona Fría). El mismo busca restringir subsidios en las tarifas de gas y en la provincia de Buenos Aires afectaría a 95 municipios.

A su vez, la Cámara Alta votó favorablemente una ley que crea un Registro provincial de Datos Genéticos de cadáveres o restos cadavéricos no identificados, en el ámbito del Banco de datos genéticos de la Suprema Corte de Justicia.

La iniciativa propone garantizar la recolección, almacenamiento, procesamiento, sistematización y custodia de toda la información sobre estos restos, con la finalidad de determinar e individualizar su identidad, para contribuir y rastrear el paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas.

Asimismo, el Senado bonaerense votó la incorporación del artículo 47 del Decreto Ley 16378/57 con el objeto de establecer el uso y colocación de pictogramas en las empresas de transporte con el fin de facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad.

Las senadoras y senadores también avanzaron con un proyecto que modifica el artículo 2° de la Ley 15386 de Régimen Previsional Especial para oficiales y suboficiales combatientes de Malvinas, con el propósito de integrar al sistema a aquellos que no continuaron con sus carreras en las Fuerzas Armadas por las secuelas de la guerra o discapacidades causadas durante el conflicto bélico.

Al inicio de la sesión, se aprobó la prórroga de las licencias extraordinarias de la senadora Florencia Saintout, quién seguirá al frente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires; y de Gabriel Katopodis, quien continuará desempeñándose como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.

Además, se realizó un homenaje a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, quien falleció el pasado 14 de junio.