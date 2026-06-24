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Nuevo plan de regularización de deudas municipales

Con importantes descuentos y facilidades de pago

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La Municipalidad de Nueve de Julio informa que el Honorable Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza correspondiente al “Plan de Regularización de Deudas – Tributos Municipales Año 2026”, Nro. 7579, una herramienta destinada a facilitar la cancelación de obligaciones municipales vencidas. La fecha límite de adhesión es el 31 de julio.

La medida establece, desde su promulgación y por un plazo de 60 días, un régimen especial de regularización para deudas originadas por mora en el pago de tributos municipales, incluyendo deuda original, actualizaciones e intereses devengados hasta el mes anterior al acogimiento.

El plan comprende tributos como Patente Automotor, Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, Tasa Retributiva de Servicios Urbanos, Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Derechos de Construcción, Obras Públicas de Infraestructura y demás tasas y gravámenes municipales.

Asimismo, se prevén importantes beneficios sobre intereses para quienes adhieran al régimen. En todos los casos se aplicará una reducción del 20% sobre los intereses devengados. Además, quienes abonen al contado la totalidad de la deuda accederán a un descuento adicional del 30% sobre los intereses netos. También se contemplan planes de pago entre cuatro y hasta seis cuotas, con una reducción extra del 10 %.

Además, podrán incluirse deudas con reclamo iniciado por la Oficina de Gestión Judicial Municipal, siempre que se regularicen honorarios, costas y gastos correspondientes.

Por otra parte, se informa que los contribuyentes que actualmente se encuentren adheridos a planes de regularización vigentes no podrán incorporarse al nuevo régimen.

 

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