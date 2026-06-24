Feria de Empleo 2025: tecnología, formación y oportunidades para los jóvenes de Nueve de Julio

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La Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio llevará adelante este jueves una nueva edición de la Feria de Empleo, una iniciativa destinada a acercar a los jóvenes al mundo laboral, las oportunidades de formación y las demandas actuales del mercado de trabajo local.

En diálogo con el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la subsecretaria de Producción, Cecilia Fusari, destacó que la edición de este año tendrá un fuerte eje en la tecnología y su aplicación en distintas actividades productivas.

“Queremos mostrarles a los chicos cómo la tecnología atraviesa hoy todas las actividades, incluso aquellas vinculadas al sector agropecuario, ganadero e industrial. La idea es que vean que pueden desarrollarse profesionalmente en Nueve de Julio y que no necesariamente deben migrar a las grandes ciudades para cumplir sus objetivos”, señaló.

La feria comenzará a las 8.30 horas con la recepción de los estudiantes, mientras que la apertura oficial estará a cargo de la intendenta municipal. A partir de las 9 comenzarán las actividades programadas.

Durante toda la mañana se desarrollarán 15 charlas distribuidas en cinco espacios diferentes. Los temas incluirán orientación vocacional, educación financiera, habilidades blandas, entrevistas laborales, inserción en el mercado de trabajo y experiencias universitarias.

Entre los disertantes participarán representantes de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, consultoras especializadas y profesionales invitados de distintos ámbitos. También estarán presentes empresas locales que compartirán con los jóvenes cuáles son los perfiles más demandados y las competencias requeridas por el sector productivo.

Fusari destacó además que la propuesta no está dirigida exclusivamente a estudiantes que estén finalizando el secundario. “La invitación es extensiva a todos los jóvenes de entre 17 y 25 años que estén buscando una oportunidad laboral o definiendo un camino formativo. Las empresas participantes recibirán currículums y podrán realizar entrevistas o brindar asesoramiento”, explicó.

Este año la actividad sumará además un nuevo espacio en la Casa del Centenario de la Cámara de Comercio e Industria, entidad que celebra sus 100 años de vida institucional y decidió incorporarse a la iniciativa.

Desarrollo local y arraigo

Durante la entrevista, la funcionaria remarcó la importancia de visibilizar las oportunidades que ofrece el entramado productivo local y sostuvo que la ciudad cuenta con un enorme potencial de crecimiento.

En ese sentido, vinculó la feria con el relevamiento económico-productivo que actualmente realiza el municipio junto a la Cámara de Comercio y la Universidad Nacional de Mar del Plata. El trabajo ya superó los 1.500 establecimientos relevados y permitirá construir un mapa detallado de las actividades económicas del distrito.

“El objetivo es contar con información estratégica para identificar oportunidades, detectar eslabones faltantes en las cadenas productivas y generar herramientas que favorezcan nuevas inversiones y el desarrollo local”, afirmó.

Más tecnología para los jóvenes

Como adelanto de las actividades futuras, Fusari anunció que durante las vacaciones de invierno el Polo Tecnológico ofrecerá cursos intensivos de impresión 3D destinados a niños y adolescentes.

“Creemos que los chicos tienen que contar con espacios donde puedan desarrollar la creatividad, la innovación y la capacidad de resolver problemas. Son habilidades fundamentales para el futuro”, concluyó.

La Feria de Empleo 2025 se presenta así como una nueva apuesta para acercar a los jóvenes al mundo laboral, fortalecer el vínculo con las empresas y demostrar que Nueve de Julio ofrece cada vez más oportunidades para estudiar, trabajar y proyectar un futuro profesional sin necesidad de alejarse de la ciudad.