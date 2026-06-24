María José Gentile desarrolla una agenda de trabajo enfocada en producción, infraestructura y cercanía con los vecinos

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La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, desarrollará durante la jornada de hoy una intensa agenda de actividades en distintos puntos del distrito, acompañando iniciativas vinculadas al desarrollo productivo, la infraestructura vial y la cercanía con los vecinos.

En primer término, la Jefa Comunal participará de la Jornada a Campo organizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que tendrá lugar en la Cabaña La Coincidencia. La actividad reunirá a productores, técnicos y referentes del sector agropecuario para compartir experiencias, conocimientos y avances vinculados a la producción ganadera.

Posteriormente, la Intendente se trasladará a la localidad de Corbett, donde recorrerá los trabajos que lleva adelante el equipo de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, supervisando el avance de las tareas y dialogando con los responsables de las obras que buscan mejorar la conectividad y la infraestructura vial de la región.

Finalmente, María José Gentile participará de una nueva jornada del programa “Municipio Cercano” en la localidad de Dudignac. Esta iniciativa tiene como objetivo acercar las distintas áreas municipales a los vecinos, facilitando la realización de trámites, consultas y gestiones, además de generar espacios de diálogo directo con la comunidad para conocer sus inquietudes y necesidades.

De esta manera, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo su presencia en todo el distrito, acompañando al sector productivo, impulsando mejoras en infraestructura y promoviendo una gestión cercana a cada vecino.