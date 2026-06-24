La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Desarrollo Comunitario, informa que se encuentra abierta la convocatoria para participar del “Espacio Grupal Mujeres”, una propuesta de acompañamiento, escucha y contención destinada a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.
La iniciativa busca generar un ámbito colectivo de encuentro, diálogo y fortalecimiento de vínculos, promoviendo herramientas de acompañamiento desde la palabra y el intercambio entre mujeres.
“El camino de salida de las violencias también se construye colectivamente, desde la palabra, el vínculo y el acompañamiento entre mujeres”, destaca la convocatoria.
Los encuentros se desarrollan todos los martes, a las 14.30 horas, en el SUM del CAPS Alborada II.
Para participar, las interesadas deberán solicitar una entrevista de admisión comunicándose al teléfono 610073.
Espacio grupal para mujeres en CAPS Alborada II
Para participar, las interesadas deberán solicitar una entrevista de admisión comunicándose al teléfono 610073.
La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Desarrollo Comunitario, informa que se encuentra abierta la convocatoria para participar del “Espacio Grupal Mujeres”, una propuesta de acompañamiento, escucha y contención destinada a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.