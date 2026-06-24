miércoles, junio 24, 2026
7.2 C
Nueve de Julio
miércoles, junio 24, 2026
7.2 C
Nueve de Julio
Sociedad

Espacio grupal para mujeres en CAPS Alborada II

Para participar, las interesadas deberán solicitar una entrevista de admisión comunicándose al teléfono 610073.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Desarrollo Comunitario, informa que se encuentra abierta la convocatoria para participar del “Espacio Grupal Mujeres”, una propuesta de acompañamiento, escucha y contención destinada a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.
La iniciativa busca generar un ámbito colectivo de encuentro, diálogo y fortalecimiento de vínculos, promoviendo herramientas de acompañamiento desde la palabra y el intercambio entre mujeres.
“El camino de salida de las violencias también se construye colectivamente, desde la palabra, el vínculo y el acompañamiento entre mujeres”, destaca la convocatoria.
Los encuentros se desarrollan todos los martes, a las 14.30 horas, en el SUM del CAPS Alborada II.
Para participar, las interesadas deberán solicitar una entrevista de admisión comunicándose al teléfono 610073.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6262

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR