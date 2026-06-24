Espacio grupal para mujeres en CAPS Alborada II

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Desarrollo Comunitario, informa que se encuentra abierta la convocatoria para participar del “Espacio Grupal Mujeres”, una propuesta de acompañamiento, escucha y contención destinada a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

La iniciativa busca generar un ámbito colectivo de encuentro, diálogo y fortalecimiento de vínculos, promoviendo herramientas de acompañamiento desde la palabra y el intercambio entre mujeres.

“El camino de salida de las violencias también se construye colectivamente, desde la palabra, el vínculo y el acompañamiento entre mujeres”, destaca la convocatoria.

Los encuentros se desarrollan todos los martes, a las 14.30 horas, en el SUM del CAPS Alborada II.

Para participar, las interesadas deberán solicitar una entrevista de admisión comunicándose al teléfono 610073.