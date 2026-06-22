El Club San Martín festejó 85 años de vida institucional

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El Club San Martín celebró sus 85 años de vida institucional, un nuevo aniversario que encuentra a la entidad consolidada como una de las instituciones deportivas y sociales más importantes de Nueve de Julio.

La fecha fue motivo de celebración para socios, deportistas, familias y dirigentes que forman parte de una historia construida a lo largo de más de ocho décadas de trabajo, esfuerzo y compromiso con la comunidad.

En el marco del aniversario, el presidente de la institución, Daniel Farías, expresó su satisfacción por el presente que atraviesa el club y destacó el aporte de todas las personas que, a lo largo de los años, contribuyeron al crecimiento de San Martín.

“Cumplir 85 años es un orgullo enorme para todos los que queremos al club. Esta historia fue construida por muchísimas personas que trabajaron de manera desinteresada para que San Martín siga creciendo y brindando oportunidades a generaciones de jóvenes”, señaló Farías.

El dirigente remarcó que el desarrollo institucional es el resultado del esfuerzo conjunto de dirigentes, colaboradores, profesores, deportistas y familias que acompañan diariamente las distintas actividades.

“Un club no lo hace solamente una comisión directiva. Lo construyen los socios, los profesores, los padres y cada deportista que representa nuestros colores. Por eso este aniversario pertenece a toda la familia de San Martín”, afirmó.

Durante los últimos años, la institución ha fortalecido su estructura deportiva y social, consolidando disciplinas como fútbol, vóley, tenis, hockey, patín y gimnasia, entre otras propuestas que reúnen a cientos de niños, jóvenes y adultos.

Farías destacó además la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura y en espacios que permitan seguir ampliando las posibilidades de desarrollo para los deportistas.

“Tenemos que seguir mirando hacia adelante. Cada mejora que realizamos en el club es una inversión para el futuro. Queremos que los chicos encuentren aquí un lugar de formación, de amistad y de crecimiento personal”, sostuvo.

El presidente también resaltó el valor del deporte como herramienta de integración y formación, subrayando la necesidad de mantener el trabajo conjunto entre las distintas instituciones de la ciudad.

“El deporte une, educa y genera valores. Por eso es importante que todos los clubes sigamos trabajando de manera coordinada para potenciar a nuestros jóvenes y fortalecer a la comunidad”, agregó.

A 85 años de su fundación, el Club San Martín continúa escribiendo nuevas páginas de su historia, apoyado en una sólida base institucional y en el compromiso de quienes diariamente sostienen sus actividades.

La celebración del aniversario representa no solo un reconocimiento al camino recorrido, sino también una oportunidad para renovar objetivos y proyectar nuevos desafíos, manteniendo vivo el espíritu de una institución que forma parte del patrimonio deportivo y social de Nueve de Julio.

Desde la comunidad deportiva local acompañaron el aniversario con mensajes de salutación y reconocimiento, destacando el aporte que el Club San Martín realiza desde hace 85 años al desarrollo del deporte, la educación en valores y la integración social de la ciudad.