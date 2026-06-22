Un nuevejuliense en Europa: Carlos “Negro” González analizó el Mundial y el fenómeno Messi

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El exarquero de Libertad, San Agustín, Atlético Quiroga y Once Tigres habló en Despertate, durante el segmento La Pelota nos Une, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV. Desde Andorra, donde reside actualmente, compartió su visión sobre la Selección Argentina, el fenómeno Messi y cómo se vive el Mundial en Europa.

A miles de kilómetros de Nueve de Julio, pero con la misma pasión por el fútbol de siempre, Carlos “Negro” González sigue cada paso de la Selección Argentina en el Mundial. El histórico arquero de la Liga Nuevejuliense fue entrevistado en el programa Despertate, dentro del segmento La Pelota nos Une, donde brindó un análisis del certamen internacional desde Andorra, país en el que reside desde hace varios años.

Durante la charla, González destacó que antes del inicio de la competencia la consideración hacia Argentina en gran parte de Europa no era tan alta como la que se percibe actualmente.

“Acá a Argentina la daban cuarta o quinta entre los favoritos. Se hablaba mucho de España, Francia, Alemania y Marruecos, pero ahora la mirada está cambiando”, señaló.

El exguardameta consideró que una de las principales fortalezas del equipo dirigido por Lionel Scaloni es el compromiso colectivo y la fortaleza anímica que muestra dentro del campo de juego.

“Argentina tiene un corazón bárbaro. Hay un grupo muy unido y eso transmite seguridad. Además está Messi, que juega caminando, pero ve toda la cancha. Tiene una capacidad extraordinaria para leer el juego y asistir a sus compañeros”, expresó.

El fenómeno Messi

Como no podía ser de otra manera, una parte importante de la conversación giró en torno a Lionel Messi, a quien González definió como un ejemplo dentro y fuera de la cancha.

“Lo sigo en todos los partidos porque siempre hace algo distinto. Te deja satisfecho de haber visto un encuentro. Lo quieren en todo el mundo y lo que generó en Estados Unidos es impresionante. Llena estadios y despertó un interés enorme por el fútbol”, afirmó.

Además, remarcó que el capitán argentino trasciende las rivalidades futbolísticas y se ha convertido en una referencia global.

“Por todo lo que ganó, por su comportamiento y por su vida familiar, es un ejemplo para los argentinos y para cualquier deportista”, agregó.

La pasión no cambia con los años

Aunque hoy vive en Europa, el “Negro” reconoció que sigue sintiendo las mismas sensaciones que cuando defendía un arco en los torneos de la Liga Nuevejuliense.

“Antes de cada partido siempre hay nervios. Eso le pasa a cualquier jugador. Y como hincha también se siente. Cuando juega Argentina uno se levanta distinto, con expectativa y con ansiedad por ver el partido”, comentó.

González, recordado por su paso por Libertad, San Agustín, Atlético Quiroga y Once Tigres, agradeció el contacto con su ciudad natal y destacó la importancia de mantenerse cerca de sus raíces pese a la distancia.

“Es una caricia al alma que desde tan lejos se acuerden de uno para hablar de fútbol y compartir estos momentos”, concluyó.

Desde Andorra, con el recuerdo intacto de sus años bajo los tres palos y la pasión futbolera que nunca desaparece, Carlos “Negro” González continúa observando el deporte que marcó su vida, siempre con el corazón puesto en Argentina y en Nueve de Julio.