Alerta Vial en Ruta Nacional 5 entre Nueve de Julio y Carlos Casares

Una grave situación vial se produjo este domingo sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 281, en el sector correspondiente al acceso a la localidad de La Niña, dentro de la jurisdicción del partido de Nueve de Julio, en el tramo que conecta con Carlos Casares.

Según la información preliminar, se produjo una importante rotura y hundimiento del pavimento que sorprendió a los conductores que circulaban por la zona. Como consecuencia directa del deterioro de la calzada, al menos diez vehículos sufrieron distintos tipos de daños mecánicos y debieron detener su marcha sobre la banquina.

En el lugar trabajan efectivos de Policía Vial junto a personal de la concesionaria de la ruta, quienes ordenan el tránsito, asisten a los automovilistas afectados y evalúan la magnitud del daño estructural para determinar los pasos a seguir en la reparación del sector.

El hundimiento representa un riesgo elevado para la circulación en ambos sentidos, debido a la posibilidad de pérdida de control de los vehículos, roturas mecánicas y eventuales siniestros viales. Ante esta situación, las autoridades solicitaron circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal apostado en la zona.

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