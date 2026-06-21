Ariel Torrado Mosconi: “No estamos solos, no tengan miedo ya que tenemos a Dios como Padre que nos cuida”

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En el marco del Día de Precepto, Cadena Nueve ofrece a la comunidad la celebración desde la Catedral Santo Domingo la Santa Misa, quien estuvo presidida por el obispo de la diócesis de Nueve de Julio, Ariel Torrado Mosconi.

La celebración litúrgica estuvo marcada por la reflexión sobre el mensaje del Evangelio, centrado en las palabras de Jesús: “No tengan miedo”. Durante su homilía, Monseñor Torrado Mosconi invitó a los presentes a reconocer los temores que atraviesan la vida cotidiana y a depositarlos en las manos de Dios.

“El miedo a la soledad, a la enfermedad, a los problemas familiares o a las dificultades del trabajo y del estudio muchas veces nos paraliza”, expresó el prelado, señalando que la fe ofrece un camino para enfrentar esas situaciones con esperanza.

A partir del Evangelio proclamado, el obispo destacó que el verdadero antídoto frente al temor es la confianza en el amor providente del Padre. “Así como Dios cuida de los pájaros del cielo, también cuida de cada uno de nosotros. No estamos solos”, remarcó.

Para ilustrar este mensaje, comparó la experiencia de los creyentes con la de un niño que encuentra tranquilidad al escuchar la voz de sus padres en medio de la oscuridad. “Cuando sabemos que alguien nos acompaña, recuperamos la paz y la seguridad. Nosotros tenemos a Dios como Padre”, afirmó.

La celebración reunió a numerosos fieles que participaron con recogimiento de la liturgia, en una jornada especial de oración y encuentro comunitario. El mensaje central de la homilía fue una invitación a fortalecer la confianza en Dios, especialmente en tiempos de incertidumbre y desafíos personales.

La Santa Misa concluyó con una oración por las familias, los enfermos y toda la comunidad diocesana, renovando el compromiso de vivir la fe con esperanza y valentía.