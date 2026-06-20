Luchemos por la Vida cumple 36 años de compromiso para reducir las muertes en el tránsito

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Asociación Civil Luchemos por la Vida celebra este 20 de junio sus 36 años de trayectoria dedicados a la prevención de los siniestros de tránsito y a la promoción de una cultura vial más segura en la Argentina.

Desde su creación en 1990, la organización ha sostenido un objetivo claro: trabajar para que no mueran más personas en hechos de tránsito. A lo largo de más de tres décadas, desarrolló campañas de concientización, acciones educativas, investigaciones y actividades de difusión orientadas a generar cambios en los hábitos de conductores, peatones y autoridades.

En el marco de este nuevo aniversario, la entidad agradeció el acompañamiento recibido durante todos estos años por parte de voluntarios, medios de comunicación, periodistas, empresas patrocinadoras y colaboradores que se sumaron a la tarea de promover la seguridad vial.

Asimismo, destacó el compromiso de numerosas familias y personas que, muchas veces atravesadas por el dolor de haber perdido a seres queridos en siniestros viales, decidieron transformar esa experiencia en una acción colectiva en favor de la prevención.

Desde Luchemos por la Vida remarcaron que, pese a los avances logrados, aún queda mucho trabajo por delante para alcanzar la meta de cero muertes en el tránsito, por lo que convocaron a toda la sociedad a renovar el compromiso con el respeto de las normas y la protección de la vida en la vía pública.

“35 años + 1 y seguimos en la lucha”, expresaron desde la organización al celebrar un nuevo aniversario de una tarea que continúa vigente y necesaria.

Cadena Nueve con su estaciones de Radio AM LT33 1560 y FM 89.9 Máxima acompañan esta campaña vial al tiemo que siguen con su propia campaa en el distrito de Nueve de Julio, donde sigue haciendo hincapie con la bicicleta, como otro medio de transporte que tambien requiere cuidados para eviatar sinistros viales.