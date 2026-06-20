sábado, junio 20, 2026
8.9 C
Nueve de Julio
sábado, junio 20, 2026
8.9 C
Nueve de Julio
General

Tecnología al servicio de la inclusión: Tres de Febrero suma al Operativo Frío un dispitivo de geolocalización de vulnerables

El municipio incorporó el Circuito Único de Relevamiento (CUR), una herramienta digital que centraliza información, geolocaliza casos y coordina la intervención de equipos y organizaciones sociales para brindar una respuesta más rápida y eficiente a personas en situación de calle

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Tres de Febrero puso en marcha una nueva edición del Operativo Frío, el programa de asistencia integral destinado a acompañar a personas en situación de calle durante el invierno. Este año, la iniciativa incorpora una herramienta tecnológica inédita que busca fortalecer y agilizar el trabajo territorial: el Circuito Único de Relevamiento (CUR).

Se trata de una plataforma digital compartida entre el municipio y las organizaciones sociales que participan del operativo. El sistema permite centralizar la información y acceder en tiempo real a la geolocalización de las personas relevadas, facilitando una intervención más rápida y coordinada.

“El CUR simplifica la asistencia que brindamos todos los equipos del distrito, conecta todo en un mismo lugar y evita que se dupliquen los datos”, explicó Daniela Reich, secretaria de Capital Humano del municipio.

La implementación de esta herramienta apunta a optimizar los recursos disponibles y mejorar el seguimiento de cada caso, permitiendo que los distintos actores involucrados trabajen con información actualizada y compartida.

El Operativo Frío se desarrolla en Tres de Febrero desde 2016 y tiene como objetivo brindar contención, acompañamiento y espacios seguros para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan resguardarse de las bajas temperaturas. A través de este programa, se ofrecen recursos de asistencia y se articulan acciones con instituciones y organizaciones de la comunidad.

Además, el municipio reforzó la participación ciudadana mediante el sistema Ojos en Alerta, que permite a los vecinos reportar de manera directa la presencia de personas en situación de calle. Una vez recibido el aviso, los equipos especializados intervienen para evaluar la situación y ofrecer la asistencia correspondiente.

Con la incorporación del CUR, Tres de Febrero apuesta a la innovación tecnológica como una herramienta clave para fortalecer las políticas sociales y mejorar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de los sectores más vulnerables durante el invierno.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6258

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR