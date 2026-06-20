Tecnología al servicio de la inclusión: Tres de Febrero suma al Operativo Frío un dispitivo de geolocalización de vulnerables

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La Municipalidad de Tres de Febrero puso en marcha una nueva edición del Operativo Frío, el programa de asistencia integral destinado a acompañar a personas en situación de calle durante el invierno. Este año, la iniciativa incorpora una herramienta tecnológica inédita que busca fortalecer y agilizar el trabajo territorial: el Circuito Único de Relevamiento (CUR).

Se trata de una plataforma digital compartida entre el municipio y las organizaciones sociales que participan del operativo. El sistema permite centralizar la información y acceder en tiempo real a la geolocalización de las personas relevadas, facilitando una intervención más rápida y coordinada.

“El CUR simplifica la asistencia que brindamos todos los equipos del distrito, conecta todo en un mismo lugar y evita que se dupliquen los datos”, explicó Daniela Reich, secretaria de Capital Humano del municipio.

La implementación de esta herramienta apunta a optimizar los recursos disponibles y mejorar el seguimiento de cada caso, permitiendo que los distintos actores involucrados trabajen con información actualizada y compartida.

El Operativo Frío se desarrolla en Tres de Febrero desde 2016 y tiene como objetivo brindar contención, acompañamiento y espacios seguros para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan resguardarse de las bajas temperaturas. A través de este programa, se ofrecen recursos de asistencia y se articulan acciones con instituciones y organizaciones de la comunidad.

Además, el municipio reforzó la participación ciudadana mediante el sistema Ojos en Alerta, que permite a los vecinos reportar de manera directa la presencia de personas en situación de calle. Una vez recibido el aviso, los equipos especializados intervienen para evaluar la situación y ofrecer la asistencia correspondiente.

Con la incorporación del CUR, Tres de Febrero apuesta a la innovación tecnológica como una herramienta clave para fortalecer las políticas sociales y mejorar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de los sectores más vulnerables durante el invierno.