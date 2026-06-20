La risa, el primer idioma humano: qué revela la neurociencia sobre uno de los vínculos más profundos entre las personas

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La risa podría considerarse uno de los primeros idiomas del ser humano. Antes de hablar, de construir frases o de comprender el significado de las palabras, el bebé ya sonríe y comienza a reír. Hacia los cuatro meses de vida aparece como una respuesta emocional temprana y, pocos meses después, se convierte en una poderosa herramienta de conexión con quienes lo rodean.

Una voz familiar, una cara conocida o un gesto inesperado pueden desencadenar esa primera forma de comunicación positiva. Mientras el llanto suele expresar malestar, la sonrisa y la risa comunican bienestar, seguridad y cercanía.

Aunque forma parte de la vida cotidiana, la risa fue durante mucho tiempo un fenómeno poco estudiado por la ciencia. Sin embargo, pocas conductas humanas son tan universales y socialmente relevantes.

El neurobiólogo Robert Provine, uno de los mayores especialistas en el tema, sostuvo que la risa es una adaptación evolutiva vinculada al desarrollo corporal humano y posiblemente a la bipedestación. Al adoptar una postura erguida, nuestros antepasados habrían desarrollado nuevas capacidades respiratorias y fonatorias que favorecieron la aparición de la risa tal como hoy la conocemos.

La evidencia científica también muestra que existen formas rudimentarias de risa en chimpancés durante el juego y en otros mamíferos, como las ratas, especialmente cuando son estimuladas mediante cosquillas. Esto sugiere que la risa tiene un origen biológico antiguo que precede al lenguaje.

Qué sucede en el cerebro cuando reímos

La risa es mucho más que una reacción emocional. En el cerebro participan múltiples estructuras trabajando de manera coordinada.

Entre ellas se destacan la amígdala, encargada de procesar emociones; el núcleo accumbens, relacionado con el placer y la recompensa; el hipotálamo, que regula respuestas corporales; y diversas áreas de la corteza cerebral vinculadas al movimiento, la audición y la interpretación social.

Cuando observamos a otra persona reír, también se activan circuitos relacionados con la empatía y la imitación. Las llamadas neuronas espejo permiten que las emociones de los demás resuenen en nuestro propio cerebro, explicando por qué una carcajada suele ser contagiosa.

Los músculos que se activan al reír

La risa no solo moviliza emociones y circuitos cerebrales. También pone en funcionamiento una compleja red muscular que involucra la cara, el cuello, el tórax y el abdomen.

Músculos faciales

Son los protagonistas visibles de la risa:

Risorio: estira las comisuras de los labios hacia los costados y genera la sonrisa.

estira las comisuras de los labios hacia los costados y genera la sonrisa. Cigomático mayor: eleva las comisuras de la boca y produce la expresión típica de alegría.

eleva las comisuras de la boca y produce la expresión típica de alegría. Elevador del labio superior: ayuda a levantar el labio superior durante la sonrisa intensa.

ayuda a levantar el labio superior durante la sonrisa intensa. Buccinador: participa en el control de las mejillas y en la expulsión del aire durante la carcajada.

participa en el control de las mejillas y en la expulsión del aire durante la carcajada. Orbicular de los ojos: se contrae durante las sonrisas genuinas, formando las características arrugas alrededor de los ojos.

Músculos del cuello y la garganta

Intervienen en la producción de sonidos y en el control de la respiración:

Esternocleidomastoideo: puede tensarse durante episodios de risa intensa.

puede tensarse durante episodios de risa intensa. Músculos infrahioideos: colaboran en los movimientos de la laringe y en la modulación de la voz.

colaboran en los movimientos de la laringe y en la modulación de la voz. Músculos laríngeos: regulan el paso del aire y generan los sonidos característicos de la risa.

Músculos respiratorios y abdominales

Las carcajadas activan una verdadera gimnasia interna:

Diafragma: considerado el motor principal de la risa, produce las contracciones rítmicas que generan el característico “ja, ja, ja”.

considerado el motor principal de la risa, produce las contracciones rítmicas que generan el característico “ja, ja, ja”. Recto abdominal: ayuda a expulsar el aire durante la risa.

ayuda a expulsar el aire durante la risa. Oblicuos internos y externos: participan en los movimientos del tronco y en la intensidad de las carcajadas.

participan en los movimientos del tronco y en la intensidad de las carcajadas. Músculos intercostales: colaboran en la expansión y contracción de la caja torácica.

Los especialistas estiman que una carcajada intensa puede activar más de una docena de grupos musculares simultáneamente, razón por la cual muchas personas sienten cansancio abdominal después de reír durante varios minutos.

Por qué la risa es contagiosa

Investigaciones de la neurocientífica Sophie Scott, del University College London, demostraron que el cerebro distingue claramente entre una risa auténtica y una fingida.

Las carcajadas espontáneas activan regiones auditivas y emocionales con mayor intensidad, mientras que las risas forzadas estimulan áreas vinculadas a la interpretación social. De manera automática, el cerebro intenta comprender qué intención hay detrás de cada expresión.

La risa funciona así como un mensaje social condensado capaz de transmitir confianza, complicidad y pertenencia sin necesidad de palabras.

Reír juntos fortalece los vínculos

Un estudio reciente publicado en Frontiers in Neuroscience analizó cómo la risa compartida influye en las relaciones humanas. Los investigadores observaron que las personas que ríen juntas experimentan una mayor sensación de cercanía, agrado y conexión emocional.

Aunque la sincronización cerebral entre individuos es un fenómeno complejo, los resultados sugieren que la risa actúa como una herramienta biológica para reforzar la cohesión social.

Beneficios para la salud física y mental

Los efectos positivos de la risa trascienden el plano emocional.

Al reír:

Aumenta la ventilación pulmonar.

Mejora la circulación sanguínea.

Disminuyen los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Se liberan endorfinas y dopamina, asociadas al placer y al bienestar.

Se reduce la percepción del dolor.

Mejora el estado de ánimo y la capacidad para afrontar situaciones difíciles.

En psiquiatría, la recuperación de la sonrisa suele considerarse uno de los primeros signos visibles de mejoría en pacientes con depresión.

Incluso en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la sonrisa puede mantenerse presente cuando otras capacidades cognitivas ya se han deteriorado, lo que demuestra que la risa está profundamente arraigada en circuitos emocionales primitivos y resistentes.

Un lenguaje que antecede a las palabras

La risa acompaña a los seres humanos desde los primeros meses de vida y permanece incluso cuando el lenguaje se debilita. Antes de hablar, ya comunicaba emociones. Antes de escribir, ya fortalecía vínculos. Y hoy continúa siendo una de las formas más poderosas de conexión entre las personas.

Más que una reacción ante algo gracioso, la risa es una manifestación biológica, emocional y social que recuerda una verdad esencial: los seres humanos estamos hechos para compartir experiencias, emociones y, sobre todo, para reír juntos.