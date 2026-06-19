Dudignac será el segundo destino del programa “Municipio Cercano”

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El programa “Municipio Cercano” continúa su recorrido por el distrito tras su reciente paso por Facundo Quiroga, con el objetivo de acercar gestiones y propuestas a las distintas comunidades.

En esta oportunidad, la jornada se desarrollará de 9 a 12 horas en la delegación local, donde distintas áreas municipales desplegarán actividades simultáneas.

Habrá acciones de educación vial en establecimientos educativos, atención de consultas y reclamos de consumidores, y propuestas de concientización sobre higiene en jardines de infantes. También se abordarán contenidos vinculados a separación de residuos y reciclado en instituciones escolares.

En paralelo, se realizarán recorridas por comercios para relevamientos y consultas, además de visitas a instituciones locales para actualizar documentación y fortalecer el vínculo con entidades intermedias.

El operativo incluirá además servicios de castración y vacunación antirrábica, junto con la posibilidad de gestionar licencias de conducir, tanto renovaciones como capacitaciones para nuevos conductores.

El cronograma continuará en otras localidades del distrito, con nuevas fechas que serán informadas próximamente.