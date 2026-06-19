Conectando Generaciones: cuando la tecnología se transforma en un puente entre jóvenes y adultos mayores

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Una experiencia impulsada en Nueve de Julio desde la Municipalidad, demostró que el aprendizaje digital puede ir mucho más allá del uso del celular. Durante cinco encuentros, estudiantes y adultos mayores compartieron conocimientos, historias y afectos en una propuesta que fortaleció vínculos intergeneracionales y promovió la inclusión tecnológica, contó el convecino Julio Lejtman.

La tecnología fue la excusa. El verdadero resultado fue el encuentro. Así lo resume Julio Lejtman, uno de los participantes del programa “Conectando Generaciones”, una iniciativa que reunió a estudiantes de comunicación con adultos mayores para enseñar herramientas digitales y facilitar el uso cotidiano de teléfonos celulares.

Durante cinco martes consecutivos, jóvenes en edad escolar acompañaron a los adultos mayores en el aprendizaje de funciones básicas y avanzadas de sus dispositivos móviles. Lo que comenzó como un taller de alfabetización digital terminó convirtiéndose en una experiencia de intercambio humano que dejó huellas en ambas generaciones.

“En la última clase ya éramos todos amigos, abuelos y nietos”, recordó Lejtman al describir el clima que se generó durante los encuentros. La propuesta concluyó con una celebración compartida, entre tortas, conversaciones y la sensación de haber construido algo más profundo que un simple espacio de capacitación.

Aprender para estar más cerca

Las motivaciones de los participantes fueron diversas. Algunos buscaban adquirir herramientas para comunicarse mejor con familiares, mientras que otros querían ganar autonomía frente a las nuevas tecnologías.

Entre las historias que más impactaron a los organizadores quedó la de una mujer que asistía al curso con un objetivo muy concreto: aprender a realizar videollamadas correctamente para poder ver a su nieta en pantalla completa.

Ese tipo de situaciones permitió que los jóvenes comprendieran el valor emocional que tiene la tecnología para muchas personas mayores, mientras que los adultos encontraron en los estudiantes una guía paciente y cercana para resolver dudas que muchas veces parecían simples, pero que condicionaban su vida cotidiana.

Además del manejo de aplicaciones y funciones del celular, los talleres incluyeron recomendaciones vinculadas a la seguridad digital, especialmente para prevenir estafas telefónicas y engaños virtuales, una problemática que afecta con frecuencia a los adultos mayores.

Un aprendizaje en doble sentido

Lejtman destacó que el beneficio no fue exclusivo para quienes recibieron las clases. Los estudiantes también encontraron una oportunidad para salir del ámbito académico y poner en práctica sus habilidades comunicacionales en un contexto real.

La experiencia permitió desarrollar empatía, escucha y capacidad de adaptación, herramientas fundamentales para quienes se preparan para desempeñarse en áreas vinculadas a la comunicación y las relaciones humanas.

“El intercambio fue tan enriquecedor para ellos como para nosotros”, aseguró.

La iniciativa contó con el acompañamiento de docentes y personal municipal, quienes coordinaron las actividades y promovieron el vínculo entre ambos grupos. El resultado fue una dinámica donde el conocimiento circuló en ambas direcciones: los jóvenes enseñaron tecnología y los adultos compartieron experiencias de vida.

Una propuesta para repetir

El éxito de la experiencia abrió la posibilidad de nuevas ediciones, especialmente para aquellas personas que no pudieron participar en esta primera convocatoria.

Los encuentros se desarrollaron una vez por semana, en horario matutino, una franja especialmente pensada para favorecer la asistencia de los adultos mayores y generar un ambiente cómodo para el aprendizaje.

Para Lejtman, el principal valor de la propuesta radica en haber demostrado que la brecha digital puede reducirse cuando existe voluntad de acompañar y comprender las necesidades del otro.

Más allá de los conocimientos técnicos adquiridos, “Conectando Generaciones” dejó una enseñanza central: en tiempos donde la tecnología parece separar edades y costumbres, el diálogo sigue siendo la herramienta más efectiva para acercar a las personas.

Porque detrás de cada pantalla, muchas veces, lo que realmente importa es la posibilidad de sentirse conectado.