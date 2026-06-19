Nancy Grizutti cuestionó las restricciones al transporte para personas con discapacidad del Gobierno Nacional

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La concejala y presidenta del bloque Fuerza Patria, Nancy Grizutti, se refirió a la polémica generada por el anuncio del Gobierno nacional sobre la obligatoriedad de vincular el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con la tarjeta SUBE para acceder a beneficios de transporte. Durante una entrevista en Despertate, por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, calificó la medida como “un bochorno” y aseguró que generó preocupación en miles de familias de todo el país.

Grizutti explicó que el anuncio se realizó inicialmente a través de la red social X y provocó incertidumbre, especialmente en localidades del interior donde el sistema SUBE no está implementado. “Toda la gente del interior entró en estado de alerta porque en muchas ciudades no existe la SUBE y parecía que quienes tenían el CUD podían perder el acceso a los beneficios de transporte”, señaló.

La edil indicó que, tras los reclamos de organizaciones vinculadas a la discapacidad y organismos provinciales, se aclaró que en la provincia de Buenos Aires continuará vigente el Pase Multimodal, que permite a las personas con discapacidad viajar en los servicios de transporte provincial sin necesidad de realizar modificaciones en sus credenciales actuales.

“Finalmente el Gobierno retrocedió y aclaró que la vinculación es optativa. Era una medida inviable porque afectaba a cientos de miles de personas y agregaba más burocracia a quienes ya enfrentan numerosos trámites”, sostuvo.

Preocupación por los derechos de las personas con discapacidad

Durante la entrevista, Grizutti también expresó su preocupación por la situación general que atraviesa el sector. Señaló que existen dificultades para acceder a prestaciones, transporte y servicios de rehabilitación, y advirtió sobre el cierre de algunos centros especializados debido a problemas de financiamiento.

“Discapacidad está en emergencia. Hay familias que tienen dificultades para garantizar traslados y tratamientos, y eso impacta directamente en la calidad de vida de las personas”, afirmó.

Asimismo, remarcó que cualquier modificación en los sistemas de transporte debe contemplar la situación de quienes necesitan acompañantes para movilizarse. “Muchas personas no pueden viajar solas. El beneficio no alcanza únicamente al titular del certificado, sino que debe contemplar también a quienes cumplen funciones de acompañamiento”, explicó.

Un censo para diseñar políticas públicas

En otro tramo de la entrevista, la concejala destacó el avance de una iniciativa para realizar un censo local de personas con discapacidad en el partido de 9 de Julio. El objetivo será conocer cuántas personas integran este colectivo, cuáles son sus necesidades y qué áreas requieren mayor intervención estatal.

Según explicó, el relevamiento será voluntario y contará con la participación de áreas municipales, organizaciones sociales y familias. La información permitirá planificar acciones vinculadas a accesibilidad, transporte, educación, recreación y deporte adaptado.

“Necesitamos saber cuántas personas hay, qué discapacidad tienen, qué actividades realizan y qué les está faltando. Sin datos concretos es muy difícil planificar políticas públicas efectivas”, señaló.

Grizutti consideró que el censo servirá además para gestionar recursos y programas específicos, como operativos para tramitar el Pase Multimodal o la ampliación de propuestas deportivas inclusivas.

“Queremos que las familias abran sus puertas y participen. El relevamiento nos permitirá tener una radiografía real de la discapacidad en 9 de Julio y trabajar sobre necesidades concretas”, concluyó.