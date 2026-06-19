La Escuela N° 4 celebró el Día de la Bandera y su 143° aniversario junto a la comunidad educativa

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En la mañana de este viernes, la intendente municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, acompañada por integrantes de su gabinete, participó del acto conmemorativo por el Día de la Bandera realizado en la Escuela N° 4 “Manuel Belgrano”, una jornada que tuvo además un significado especial al celebrarse el 143° aniversario de la institución educativa.

La ceremonia reunió a autoridades educativas, docentes, alumnos, familias y miembros de la comunidad, quienes compartieron un emotivo encuentro en homenaje a la enseña patria, cuya conmemoración se celebra cada 20 de junio al recordarse el paso a la inmortalidad de su creador, el general Manuel Belgrano.

Durante el acto, los estudiantes presentaron diversos números artísticos alusivos a la fecha, entre ellos representaciones teatrales, interpretaciones musicales y expresiones que destacaron los valores de identidad, compromiso, respeto y amor por los símbolos nacionales, guiados por su directora, Isabel Coria.

En el marco de la celebración, también se puso en valor la trayectoria de la Escuela N° 4, que cumple 143 años de historia formando generaciones de vecinos nuevejulienses y consolidándose como una institución fundamental para la educación de la comunidad.

La presencia de la jefa comunal y de los funcionarios municipales acompañó este significativo acontecimiento, reafirmando el compromiso de toda la comunidad con la memoria histórica, la educación y la transmisión de los valores que representan nuestra bandera y el legado de Manuel Belgrano.

La jornada se vivió con gran emoción y orgullo, combinando el homenaje a uno de los máximos símbolos patrios con el reconocimiento a una institución que, a lo largo de más de un siglo, ha dejado una profunda huella en la historia educativa local.