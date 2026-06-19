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La Escuela Primaria N° 4 “Manuel Belgrano” celebra 143 años de historia educativa nuevejuliense

A horas de una nueva conmemoración del Día de la Bandera, la comunidad educativa de la histórica institución festeja un nuevo aniversario reafirmando su compromiso con casi 400 alumnos con la educación, la formación en valores y el acompañamiento permanente de las familias

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La Escuela Primaria N° 4 “Manuel Belgrano” del distrito de Nueve de Julio celebra este 19 de junio de 2026 sus 143 años de vida institucional, consolidándose como una de las entidades educativas más tradicionales y representativas de la ciudad cabecera.

Fundada el 19 de junio de 1883, en la víspera de la conmemoración del Día de la Bandera, la institución nació bajo la denominación de “Escuela Rural”, abriendo sus puertas con apenas 20 alumnos y un maestro.

Con el paso de los años se transformó en un establecimiento clave para la educación pública local, formando generaciones de nuevejulienses y construyendo una identidad basada en el compromiso, el esfuerzo y la transmisión de valores.

Hoy, a 143 años de aquel comienzo, la escuela continúa desempeñando un papel fundamental en la comunidad. Actualmente cuenta con una matrícula de 395 alumnos del nivel primario y es dirigida por la profesora Isabel Coria, quien junto al equipo docente, auxiliares y personal de la institución sostiene diariamente una propuesta educativa centrada en la formación integral de niños y niñas.

La Escuela Primaria N° 4 funciona en su edificio ubicado en la intersección de la avenida Antonio Aita y Salta, compartiendo el espacio educativo con la Escuela Secundaria N° 12, fortaleciendo así la continuidad pedagógica y el vínculo entre los distintos niveles de enseñanza.

Una escuela con historia y sentido de pertenencia

A lo largo de casi un siglo y medio de existencia, la Escuela “Manuel Belgrano” se convirtió en mucho más que un establecimiento educativo. Es un espacio de encuentro para docentes, alumnos, ex alumnos y familias que encuentran en sus aulas una referencia permanente de formación, contención y crecimiento.

Su trayectoria está marcada por la promoción de valores esenciales como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y el compromiso ciudadano, principios que continúan guiando el trabajo cotidiano de toda la comunidad educativa.

El acompañamiento de las familias, una fortaleza institucional

Uno de los aspectos que distingue a la institución es el fuerte acompañamiento de las familias. La participación activa de padres, cooperadores y ex alumnos ha sido, desde sus orígenes, un sostén fundamental para el desarrollo de proyectos y actividades que enriquecen la vida escolar.

Ese trabajo conjunto entre escuela y comunidad ha permitido consolidar un sentido de pertenencia que atraviesa generaciones y fortalece el vínculo con el barrio y la ciudad.

Un aniversario ligado a Manuel Belgrano

La fecha fundacional de la escuela posee además una profunda carga simbólica. Cada 19 de junio, la comunidad educativa celebra un nuevo aniversario en la antesala del Día de la Bandera, homenajeando al prócer que da nombre a la institución.

La figura de Manuel Belgrano representa valores estrechamente ligados a la educación, al compromiso con la sociedad y a la construcción de una ciudadanía responsable, ideales que la escuela procura transmitir diariamente a sus estudiantes.

En este nuevo aniversario, directivos, docentes, auxiliares, alumnos y familias celebran no solo los 143 años de historia institucional, sino también la vigencia de un proyecto educativo que continúa creciendo y dejando huellas en la comunidad de Nueve de Julio.

Porque detrás de cada aula, de cada aprendizaje y de cada generación que pasó por sus puertas, hay una historia compartida que mantiene viva la esencia de una escuela que desde hace más de un siglo es sinónimo de educación, valores y compromiso con el futuro.

¡Felices 143 años, Escuela Primaria N° 4 “Manuel Belgrano”! Un aniversario que honra el pasado, celebra el presente y proyecta el futuro de una institución que es parte fundamental de la historia educativa de Nueve de Julio.

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