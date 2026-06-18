La lluvia total alcanzó 17,2 mm y mejora el tiempo desde la madrugada del viernes

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La ciudad de Nueve de Julio cierra este jueves con un registro total de 17,2 milímetros de lluvia, de acuerdo con los datos aportados por la estación local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones se desarrollaron durante la jornada en el marco de condiciones de inestabilidad que afectaron a la región, aportando humedad y alivio hídrico en distintos sectores del distrito.

Según las previsiones meteorológicas, las condiciones comenzarán a mejorar durante la madrugada de este viernes, con el desplazamiento del sistema de inestabilidad y una disminución progresiva de la nubosidad.

Para el viernes se espera una jornada estable, con cielo mayormente despejado y presencia de sol, acompañada por temperaturas acordes a la época del año y sin probabilidad significativa de nuevas precipitaciones.

De esta manera, tras un jueves lluvioso que dejó un acumulado de 17,2 milímetros, Nueve de Julio ingresará en un período de tiempo más estable, con frío y favorable para las actividades al aire libre.