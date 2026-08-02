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Tras las lluvias, el domingo se presenta fresco y sin precipitaciones en Nueve de Julio

Tras el fuerte temporal que afectó a gran parte de la provincia de Buenos Aires durante el cierre de julio, este domingo se presenta con condiciones más estables en Nueve de Julio. Se espera una jornada fría por la mañana, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 15°

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Luego de las intensas lluvias y tormentas que marcaron el inicio del fin de semana en buena parte del centro y este del país, el avance de un frente frío dejó atrás la inestabilidad en la provincia de Buenos Aires. Para este domingo 2 de agosto, las condiciones meteorológicas mejoran y predominará el tiempo estable.

En Nueve de Julio, el pronóstico indica una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 15°C, con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado durante gran parte del día. El viento soplará del sector sur y sudoeste, favoreciendo un ambiente fresco, mientras que no se esperan lluvias.

Las primeras horas de la mañana serán las más frías, por lo que se recomienda salir con abrigo. Durante la tarde la temperatura tendrá un leve ascenso, aunque continuará el ambiente típico del invierno.

Mientras tanto, en otras regiones del país continúan las alertas meteorológicas. El noreste argentino mantiene condiciones de inestabilidad con tormentas, mientras que la cordillera de Mendoza, Neuquén y sectores de la Patagonia siguen bajo alerta por intensas nevadas, con importantes acumulaciones de nieve que afectan la circulación en pasos fronterizos.

Pronóstico para Nueve de Julio

  • Domingo 2 de agosto: mínima  / máxima 15°. Fresco, parcialmente nublado y sin lluvias.
  • Lunes: 12° / 16°.
  • Martes: 7° / 16°.
  • Miércoles: 8° / 18°.
  • Jueves: 14° / 21°.
  • Viernes: 8° / 14°.
  • Sábado: 8° / 14°.

El comienzo de la semana se mantendrá con temperaturas propias del invierno, aunque hacia el jueves se espera un marcado ascenso térmico antes de un nuevo descenso hacia el próximo fin de semana.

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