TikTok… o mejor dicho, Tic-Toc

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Dicen que la red social del momento es TikTok. Pero para aquellos de algunos almanaques encima, el verdadero Tic-Toc no está en el celular… está en el reloj biológico.

Antes el “tic-toc” era el sonido del reloj de pared de la abuela.

Ese que marcaba las horas y también las siestas.

Hoy, el “TikTok” dura quince segundos y alcanza para que un chico cocine, baile, se disfrace, viaje a Japón y encima venda un curso.

También para los adultos muy mayores hay un Tic-Toc.

Es ese ruido que hace la rodilla u otras articulaciones cuando uno se levanta del sillón.

Las que suenan cuando buscamos los anteojos… mientras los llevamos puestos.

El que aparece cuando se trata de recordar: “¿Para qué vine a la cocina?”… y se termina abriendo la heladera como si la respuesta estuviera entre el queso y el dulce de leche.

El TikTok moderno vive de los seguidores.

El Tic Toc de la vejez, tiene sus seguidores tambien: al cardiólogo, al traumatólogo y al nieto que nos explique cómo se manda un audio sin dejar el dedo apretado.

Los jóvenes hacen desafíos para juntar millones de vistas.

Nosotros hacemos el desafío de levantarnos de la cama sin hacer ruido… y casi nunca lo logramos.

Pero hay una ventaja enorme.

En TikTok todo pasa rápido y mañana nadie se acuerda de lo que vio.

En nuestro Tic-Toc, cada arruga tiene una historia, cada cana guarda un recuerdo y cada nieto que nos abraza vale mucho más que un millón de “me gusta”.

Así que, cuando escuchen hablar de TikTok, no se preocupen por aprender todos los bailes.

Escuchen mejor el Tic-Toc de la vida.

Mientras siga sonando… todavía estamos a tiempo de reírnos de nosotros mismos. Y créanme, ese sigue siendo el mejor algoritmo que existe junto al ‘Gracias Señor por regalarme un día más’.