La Niña venció a Defensores de La Boca y quedó con puntaje ideal

Atlético La Niña ratificó su gran comienzo de campeonato al derrotar este sábado 1 a 0 a Defensores de La Boca, en el primer partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo de Ascenso 2026/2027 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol.
El encuentro se disputó en el estadio “José María Solaberrieta”, donde el conjunto tricolor volvió a hacerse fuerte como local y consiguió su segunda victoria consecutiva. El único gol de la tarde fue convertido por Daniel Montenegro, quien le dio tres puntos fundamentales al equipo.
Con este resultado, La Niña llegó a seis unidades, mantuvo el puntaje ideal y quedó como único puntero del certamen, sacando una ventaja importante al menos hasta que se complete la fecha.
La segunda jornada continuará este domingo con dos encuentros: Dennehy recibirá a 12 de Octubre, mientras que en Patricios, Compañía General Buenos Aires será local frente a Defensores de Sarmiento. En esta fecha tiene descanso Atlético Dudignac.
Tabla de posiciones (parcial) – Torneo de Ascenso 2026/2027
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|La Niña
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Defensores de La Boca
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|3
|12 de Octubre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Atlético Dudignac
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5
|Compañía General Buenos Aires
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6
|Dennehy
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Defensores de Sarmiento
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0