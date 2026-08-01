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Torneo Ascenso

La Niña venció a Defensores de La Boca y quedó con puntaje ideal

El Tricolor se impuso 1 a 0 como local con un gol de Daniel Montenegro, alcanzó los seis puntos y está en la cima del Torneo de Ascenso 2026/2027 de la Liga Nuevejuliense. La segunda fecha continuará este domingo con dos encuentros

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Atlético La Niña ratificó su gran comienzo de campeonato al derrotar este sábado 1 a 0 a Defensores de La Boca, en el primer partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo de Ascenso 2026/2027 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol.

El encuentro se disputó en el estadio “José María Solaberrieta”, donde el conjunto tricolor volvió a hacerse fuerte como local y consiguió su segunda victoria consecutiva. El único gol de la tarde fue convertido por Daniel Montenegro, quien le dio tres puntos fundamentales al equipo.

Con este resultado, La Niña llegó a seis unidades, mantuvo el puntaje ideal y quedó como único puntero del certamen, sacando una ventaja importante al menos hasta que se complete la fecha.

La segunda jornada continuará este domingo con dos encuentros: Dennehy recibirá a 12 de Octubre, mientras que en Patricios, Compañía General Buenos Aires será local frente a Defensores de Sarmiento. En esta fecha tiene descanso Atlético Dudignac.

Tabla de posiciones (parcial) – Torneo de Ascenso 2026/2027

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts.
1La Niña220031+26
2Defensores de La Boca201112-11
312 de Octubre10101101
4Atlético Dudignac10101101
5Compañía General Buenos Aires10101101
6Dennehy00000000
7Defensores de Sarmiento100112-10

 

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