La Niña arrancó con el pie derecho y quedó como único líder del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense

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Comenzó el Campeonato de Ascenso 2026/2027 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol y la primera jornada dejó un saldo de paridad, aunque con un claro protagonista: La Niña, que fue el único equipo en conseguir una victoria y quedó como líder del certamen que otorgará el ansiado ascenso a la Primera División.

La fecha se disputó en tres escenarios diferentes y mostró encuentros intensos, con emociones y la expectativa renovada de los clubes que buscarán pelear por el objetivo mayor durante toda la temporada.

Empate con emociones en el Estadio Libertad

En el Estadio de Libertad, Defensores de la Boca y 12 de Octubre igualaron 1 a 1 en un partido equilibrado y disputado, que contó con el arbitraje de María Radiciotti.

El Albiceleste se puso en ventaja con gol de de Lucas Sánchez, mientras que el conjunto boquense logró la igualdad por intermedio de Maximiliano Anito, repartiendo puntos en un estreno que dejó buenas sensaciones para ambos equipos.

Defensores de la Boca volvió a mostrar su intención de ser protagonista, mientras que 12 de Octubre mostró que quiere se de primera en un torneo que se anticipa muy competitivo.

La Niña dio el golpe en El Provincial

En el estadio El Provincial, La Niña derrotó como visitante a Defensores de Sarmiento por 2 a 1, en un encuentro dirigido por la árbitra Aldana Giles.

La vista comenzó con ilusión tras el tanto convertido por Joaquín Menafra y luego Luciano Oliva anotó el gol del triunfo para sellar una victoria que lo deja como único líder del campeonato. El descuento llegó desde Franco Zárate para los locales.

La Niña confirmó desde el inicio que será uno de los principales candidatos al ascenso, mostrando carácter para revertir un resultado adverso fuera de casa. En tanto, Defensores de Sarmiento dejó una imagen competitiva y buscará recuperarse rápidamente en las próximas fechas.

Reparto de puntos en Dudignac

En Dudignac, Atlético y Social y Compañía General Buenos Aires igualaron 1 a 1, bajo el arbitraje de Mirko Rojas.

Fue Compañía Gral. Buenos Aires quien se puso en ventaja en los primeros cuanta y cinco miutos por intermedio de Emiliano Moccio.

El conjunto local salio en la segunda parte a buscar el empate y llegó mediante Ángel Retamar, estableciendo el resultado definitivo.

El empate dejó la sensación de que ambos equipos tienen argumentos para pelear en la parte alta de la tabla y que serán rivales difíciles a medida que avance el campeonato.

Dennehy tuvo fecha libre

En esta primera jornada quedó libre Dennehy, que observará el desarrollo del torneo desde el arranque y hará su debut en la segunda fecha.

Un torneo que promete ser apasionante

La primera fecha dejó en claro que el Torneo de Ascenso volverá a ser muy parejo. Cinco de los seis equipos que jugaron repartieron puntos y solamente La Niña logró marcar la diferencia para comenzar en lo más alto de las posiciones.

Las expectativas son importantes para todos los clubes. La Niña dio el primer paso y alimenta la ilusión de regresar a la máxima categoría; Defensores de la Boca, 12 de Octubre, Atlético y Social Dudignac y Compañía General Buenos Aires demostraron que cuentan con planteles competitivos para luchar por el ascenso, mientras que Defensores de Sarmiento buscará recuperarse rápidamente para no perder terreno. Por su parte, Dennehy iniciará su camino en la próxima jornada con la intención de sumarse a la pelea desde el comienzo.

Resultados – 1ª fecha

Defensores de la Boca 1 (Maximiliano Anito) – 12 de Octubre 1 (Lucas Sánchez). Árbitra: María Radiciotti.

(Maximiliano Anito) – (Lucas Sánchez). María Radiciotti. Defensores de Sarmiento 1 (Franco Zárate) – La Niña 2 (Joaquín Menafra y Luciano Oliva). Árbitra: Aldana Giles.

(Franco Zárate) – (Joaquín Menafra y Luciano Oliva). Aldana Giles. Atlético y Social Dudignac 1 (Ángel Retamar) – Compañía General Buenos Aires 1 (Emiliano Moccio). Árbitro: Mirko Rojas.

(Ángel Retamar) – (Emiliano Moccio). Mirko Rojas. Libre: Dennehy.

Tabla de posiciones – Torneo de Ascenso 2026/2027

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts. 1 La Niña 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Defensores de la Boca 1 0 1 0 1 1 0 1 3 12 de Octubre 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Atlético y Social Dudignac 1 0 1 0 1 1 0 1 5 Compañía General Buenos Aires 1 0 1 0 1 1 0 1 6 Defensores de Sarmiento 1 0 0 1 1 2 -1 0 7 Dennehy 0 0 0 0 0 0 0 0

Lo que viene: segunda fecha

La segunda jornada del Torneo de Ascenso comenzará a perfilar a los primeros candidatos y ofrecerá partidos de gran interés. Atlético y Social Dudignac tendrá fecha libre, mientras que el líder La Niña buscará ratificar su gran inicio cuando reciba a Defensores de la Boca, uno de los equipos que dejó una buena imagen en el debut.

En tanto, Compañía General Buenos Aires será local frente a Defensores de Sarmiento, que intentará recuperarse tras la derrota sufrida en la primera fecha. Por su parte, 12 de Octubre recibirá a Dennehy, que hará su presentación oficial en el campeonato luego de quedar libre en el arranque del certamen.

Próxima fecha

La Niña vs. Defensores de la Boca

Compañía General Buenos Aires vs. Defensores de Sarmiento

12 de Octubre vs. Dennehy

Libre: Atlético y Social Dudignac.

Fotos desde Dudignac: Walter Zárate