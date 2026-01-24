18 de Octubre superó 3 a 1 a Defensores de la Boca y es equipo de Primera

Este sábado 24 de enero, en El Provinial se vivió una jornada llena de emoción y nerviosismo en el estadio del Club de la localidad, escenario del esperado encuentro entre 18 de Octubre y Defensores de la Boca. Con un clima cargado de tensión, ambos equipos sabían que el resultado definiría mucho más que tres puntos: el campeonato de la Segunda Fase y la posibilidad de ascender a la Primera División del fútbol local.

Los primeros minutos del partido estuvieron marcados por la intensidad de los dos equipos. Mientras que Defensores de la Boca luchaba por mantener su lugar en el reducido y soñar con el título, 18 de Octubre quería asegurarse no solo el campeonato, sino también un lugar en la élite del fútbol local. Los hinchas de ambos equipos llenaron el estadio, generando un ambiente vibrante de pasión y apoyo incondicional.

El equipo local fue el primero en golpear. A los 20 minutos, Matías Barraza abrió el marcador para 18 de Octubre, poniendo en ventaja a su equipo. Pero Defensores de la Boca no se quedó atrás y, a los 35 minutos, Máximo Salas anotó el empate, desatando la euforia en los seguidores del conjunto visitante.

Sin embargo, la determinación de 18 de Octubre prevaleció en la segunda mitad. A los 55 minutos, Francis Delgado volvió a poner a su equipo en ventaja con un gol que acercaba al conjunto local a la gloria. Finalmente, a los 78 minutos, Gonzalo Filecia sentenció el encuentro con un gol que selló el triunfo de 18 de Octubre por 3-1 y desató la alegría de los hinchas en el estadio.

Con este resultado, 18 de Octubre no solo se consagra campeón de la Segunda Fase, sino que también asegura el ascenso a la Primera División para la temporada 2026/2027. Una histórica victoria que marcará un antes y un después para el club.

El arbitraje estuvo a cargo de Ricardo Tripulillo, quien controló un encuentro que, a pesar de su tensión, se desarrolló sin incidentes mayores.

Este resultado deja a Defensores de la Boca con la tarea de luchar por mantenerse en el reducido, mientras que 18 de Octubre podrá comenzar a prepararse para su nueva etapa en la Primera División.

La jornada de este sábado, sin lugar a dudas, quedará grabada en la memoria de los hinchas de 18 de Octubre como una de las más gloriosas de la historia del club.