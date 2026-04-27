Se dispara la morosidad en los préstamos de Mercado Libre en Argentina durante 2025

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Un informe de JP Morgan reveló que los impagos a 90 días en los préstamos de Mercado Libre alcanzaron el 8,7% en Argentina al cierre de 2025, frente al 1,8% registrado en diciembre de 2024. El salto de casi cinco veces en la morosidad refleja un cambio en el uso del crédito: de herramienta de oportunidad pasó a ser un recurso para cubrir necesidades de la economía familiar, según detalló NA. Actualmente, 6,3 millones de argentinos —14% de la población— tienen líneas de crédito activas con la plataforma, con un promedio de 3,3 préstamos por cliente, por encima de los 3,0 de fines de 2024. El informe no precisa cuántos usuarios se limitan a abonar el pago mínimo de sus deudas.

En el segmento empresas, los créditos a pymes se duplicaron en un año: pasaron de 104.000 a 205.000 firmas financiadas. Con esto, el volumen de préstamos en Argentina representa el 12% del total de Mercado Libre, con US$1.100 millones, aún por debajo de México con US$3.600 millones y Brasil con US$7.900 millones. JP Morgan explicó que, a diferencia de México o Brasil, Argentina tuvo fuertes subas de tasas de interés en el cuarto trimestre de 2025, lo que encareció el refinanciamiento. Además, en mayo de 2025 se frenó el otorgamiento de nuevos créditos. Al no renovarse la cartera con préstamos nuevos, el peso de los impagos sobre el total aumentó.