Barrio Diamantina recibe una nueva gratiferia de ropa para vecinos y vecinas

Una nueva jornada de solidaridad y acompañamiento comunitario tendrá lugar en el Barrio Diamantina con la realización de una gratiferia de ropa abierta a toda la comunidad.

La propuesta se llevará adelante este miércoles 29, a partir de las 16:30 horas, en la sede de la Sociedad de Fomento ubicada en la esquina de Juan XXIII y Cavallari, donde se dispondrá de ropa nueva y usada para quienes necesiten acceder a distintas prendas de manera gratuita.

La iniciativa busca no solo brindar una ayuda concreta a las familias, sino también promover el intercambio solidario, la reutilización de ropa en buen estado y el consumo responsable, generando un impacto positivo tanto en lo social como en lo ambiental.

Se solicita a quienes asistan concurrir con su propia bolsa para facilitar la organización de la actividad y el traslado de las prendas.

La gratiferia forma parte de una política de acompañamiento social que fortalece los lazos entre vecinos y fomenta valores de cooperación, empatía y compromiso comunitario en cada sector de la ciudad.