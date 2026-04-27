Avanzan las tareas de reperfilado y nivelado de calles en distintos sectores de la ciudad

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, avanza con tareas de reperfilado y nivelado de calles en distintos sectores de la ciudad, en el marco del mantenimiento permanente de la red vial urbana.

Actualmente, los trabajos se desarrollan sobre las calles Santa Fe, Granada y Entre Ríos, en el tramo comprendido entre Compairé y Quinquela Martín, donde se interviene con maquinaria vial para acondicionar la calzada, corregir desniveles y mejorar las condiciones de circulación.

Estas acciones tienen como principal objetivo optimizar la transitabilidad vehicular y favorecer el correcto escurrimiento del agua, especialmente en sectores donde las precipitaciones generan complicaciones en la circulación diaria.

Asimismo, tareas de similares características ya fueron ejecutadas en las calles Belgrano, Güemes y Juan B. Justo, dando continuidad al plan de mejoras impulsado por el municipio en distintos barrios.

Desde el área de Obras y Servicios Públicos destacaron que estas intervenciones forman parte de un esquema de mantenimiento sostenido, orientado a brindar mayor seguridad y mejores condiciones de circulación para vecinos y conductores.

Por ello, se solicita a quienes transiten por las zonas intervenidas hacerlo con precaución y respetar las indicaciones del personal municipal mientras continúan las tareas.