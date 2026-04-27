“Museo a las Escuelas” inició un nuevo ciclo con una propuesta de identidad y memoria

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La Dirección de Museos y Archivo Histórico de la Municipalidad de Nueve de Julio dio inicio a un nuevo ciclo del proyecto “Museo a las Escuelas”, una propuesta que tiene como objetivo acercar el patrimonio cultural y la identidad local a las distintas instituciones educativas del distrito.

En este marco, el pasado 23 del corriente se desarrolló en el Museo, Archivo y Centro Cultural Julio de Vedia la actividad denominada “La Palabra y la Raíz”, organizada de manera conjunta con la Escuela de Educación Primaria de Adultos E.E.P.A. N° 701 y sus centros nucleados.

La jornada se presentó como una muestra interactiva que puso en valor la identidad, la memoria colectiva y la resistencia a través de la palabra, generando un espacio de participación y expresión para toda la comunidad educativa.

Durante el encuentro participaron artistas locales que aportaron distintas manifestaciones culturales como música, poemas y relatos, enriqueciendo una propuesta que invitó a reflexionar sobre las raíces, la historia y la construcción de la memoria compartida.

Además, la iniciativa permitió fortalecer el vínculo entre las instituciones culturales y educativas, promoviendo el intercambio, la producción colectiva y el sentido de pertenencia.

Desde el área de Museos destacaron la importancia de continuar impulsando este tipo de acciones que no solo preservan el patrimonio histórico, sino que también reafirman el compromiso de recuperar y visibilizar las voces de la comunidad, especialmente a través de espacios inclusivos y participativos.