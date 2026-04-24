Educación argentina: cuatro décadas de democracia gestionando un fracaso estructural

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Cuarenta años de democracia no alcanzaron para resolver el problema más evidente del sistema educativo argentino. No por falta de diagnósticos, ni de marcos normativos, ni de debates públicos. La crisis educativa no es un accidente: es el resultado de una forma de conducción política que nunca estuvo dispuesta a asumir el costo de cambiarla en serio.

Democracia y reconstrucción: una promesa que quedó en el plano discursivo

El regreso democrático en 1983 ubicó a la educación en un lugar central, al menos desde lo simbólico. La escuela debía reconstruir ciudadanía, pensamiento crítico y convivencia democrática.

Pero ese impulso no se tradujo en reformas estructurales. La crisis económica condicionó, pero no explica todo: la educación fue prioridad en el discurso, no en la gestión.

Desde entonces, la promesa se repite. La decisión política de sostenerla, no.

Descentralizar sin garantizar: cómo se consolidó la desigualdad

La transferencia del sistema educativo a las provincias en los años noventa marcó un punto de quiebre.

Bajo la idea de modernización, el Estado nacional se retiró sin asegurar condiciones equivalentes. El resultado fue fragmentación.

Hoy no hay un sistema educativo homogéneo: hay múltiples realidades desiguales, determinadas por la capacidad económica de cada provincia.

Se descentralizó la gestión, pero también la responsabilidad.

Incluir sin enseñar: el costo de evitar el debate de la calidad

Durante los 2000, la educación volvió a la agenda. Se amplió la obligatoriedad, creció la inversión y se impulsaron políticas de inclusión.

Pero se consolidó una decisión clave: ampliar el acceso evitando discutir la calidad.

Se sumaron estudiantes sin garantizar aprendizajes. Se sostuvo la permanencia sin exigir resultados.

Evaluar, exigir y discutir contenidos quedó relegado por su costo político.

El efecto es visible: la escuela muchas veces contiene, pero no logra transformar.

Evaluar sin consecuencias: cuando el diagnóstico no alcanza

Las evaluaciones pusieron números a lo evidente: bajos niveles de comprensión lectora, dificultades en matemática y desigualdades profundas.

Sin embargo, el sistema repite una lógica: medir sin transformar.

Sin decisiones políticas que acompañen, los datos terminan siendo solo una confirmación de lo que ya se sabe.

Pandemia: el momento en que la realidad quedó expuesta

La pandemia no generó la crisis educativa. La hizo imposible de ocultar.

El cierre de escuelas evidenció desigualdad digital, debilidad institucional y falta de planificación.

La “continuidad pedagógica”, en muchos casos, dependió más del esfuerzo individual que de políticas efectivas.

Las consecuencias persisten: estudiantes que no comprenden lo que leen, trayectorias interrumpidas y caída sostenida en los aprendizajes.

Más que una ruptura, fue una radiografía del sistema.

Financiamiento: la variable que siempre se ajusta

El financiamiento educativo nunca logró consolidarse como política estable.

Hubo avances, pero también retrocesos constantes.

Infraestructura deteriorada, salarios rezagados y falta de recursos reflejan una misma lógica: la educación nunca fue prioridad real.

Sin inversión sostenida, no hay transformación posible.

Formación docente: una crisis silenciosa

Los institutos de formación docente atraviesan una situación crítica.

Planes desactualizados, débil articulación con la práctica y condiciones institucionales frágiles configuran un escenario preocupante.

A esto se suma un dato clave: cada vez menos jóvenes eligen ser docentes.

El sistema empieza a quedarse sin quienes lo sostengan.

Sindicatos y política: un equilibrio que nadie quiere romper

Los sindicatos han sido fundamentales en la defensa de derechos laborales, pero también forman parte de una dinámica que limita los cambios profundos.

Durante años se consolidó un esquema donde: el conflicto se administra, la discusión se centra en salarios y el debate pedagógico queda en segundo plano.

Modificar este equilibrio implica costos que la política evita asumir.

La nueva reforma: ¿cambio real o ajuste con otro discurso?

Las propuestas actuales se enmarcan en la reducción del Estado, con énfasis en eficiencia y desregulación.

La pregunta es inevitable: ¿se puede mejorar la educación invirtiendo menos?

La evidencia indica que no.

El riesgo es avanzar hacia un sistema más desigual, donde la calidad dependa cada vez más de los recursos de cada familia.

El problema de fondo: un sistema que se sostiene en la inercia

Más allá de las diferencias entre gobiernos, hay una constante:

· cada gestión redefine el problema

· cada gestión lanza su reforma

· ninguna política se sostiene en el tiempo

La educación argentina no carece de diagnósticos. Carece de decisión política.

Y hay algo más incómodo: el sistema no solo falla, también funciona dentro de una lógica que nadie termina de cuestionar.

La pregunta que la política evita responder

La educación se convirtió en un terreno donde se anuncian cambios, pero se gestiona continuidad.

Se habla de inclusión mientras la calidad se deteriora.

Se habla de inversión mientras se ajusta.

Se habla de futuro mientras se administra la urgencia.

Después de más de cuatro décadas de democracia, la discusión ya no es qué hacer.

La pregunta es quién está dispuesto a pagar el costo político de hacerlo.

Porque sin esa decisión, nada va a cambiar.

No por falta de herramientas. Sino por elección.

Escribe para Cadena Nueve, Lic. Fernando Bonforti

Analista del sistema educativo

Consultor en gestión educativa y estrategia pedagógica

Director de FB Educación & Gestión

Instagram: fb.educacion.gestion

WhatsApp: +54 9 11 22354065