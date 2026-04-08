El Ministeeios de Capital Humano habilitó la inscripción al Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” para el ciclo 2026, una iniciativa destinada a acompañar a familias con hijos en instituciones privadas con subsidio estatal. La convocatoria está abierta hasta el 30 de abril, de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial., vitales y móviles (en abril eso sería 2.504.600 pesos) y que tengan menores de hasta 18 años escolarizados en establecimientos privados con al menos un 75% de aporte estatal. Se trata de una asistencia económica de carácter temporal orientada a cubrir parte de las cuotas escolares.