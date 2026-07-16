Dos estudiantes de la Escuela Técnica Nº 2 buscan cumplir el sueño de viajar a Bariloche y apelan a la solidaridad de la comunidad

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A pocos días de la partida hacia Bariloche, dos estudiantes de la Escuela Técnica Nº 2 de Nueve de Julio todavía luchan por reunir el dinero necesario para concretar el esperado viaje de egresados. Se trata de Santiago Castillo y Blas Ferreira, quienes, junto a un grupo de familias encabezadas por Marisel Bueno, impulsan una campaña solidaria basada en la venta de pizzas.

Los tres visitaron los estudios de Cadena Nueve, donde compartieron su historia y explicaron el esfuerzo que vienen realizando para no quedarse afuera de una experiencia que consideran única al finalizar la etapa escolar.

Marisel Bueno explicó que la iniciativa nació cuando un grupo de padres tomó conocimiento de que Santiago y Blas no podrían viajar por cuestiones económicas.

“Somos muchos los papás que estamos ayudando. Apenas supimos la situación nos comunicamos con la empresa de viajes para ver si existía la posibilidad de conseguirles un lugar. Lo logramos hace muy pocos días y ahora tenemos muy poco tiempo para reunir el dinero que falta”, relató.

Según detalló, además del aporte económico realizado por varias familias, organizaron una venta de pizzas para recaudar fondos. Cada unidad tiene un valor accesible y una parte importante de lo recaudado queda destinada directamente a cubrir el costo del viaje.

Por su parte, Santiago Castillo contó que cursa sexto año en la orientación Electromecánica y destacó que tanto él como Blas mantienen un buen desempeño escolar.

“Nos va bien en el colegio y estamos muy agradecidos por toda la ayuda que estamos recibiendo”, expresó.

El joven también valoró la formación práctica que brinda la Escuela Técnica, especialmente en áreas como soldadura, mecanizado y nuevas tecnologías, herramientas que les permitirán acceder con mayores posibilidades al mercado laboral.

Durante la entrevista también hubo espacio para hablar del significado del viaje de egresados, considerado por docentes y familias como una experiencia de integración y cierre de una etapa muy importante en la vida estudiantil.

Marisel Bueno remarcó que la respuesta de la comunidad ha sido inmediata y que continúan recibiendo pedidos de pizzas y distintas muestras de apoyo.

“Nosotros no quisimos pedir dinero directamente. Preferimos ofrecer algo a cambio para que quienes colaboren también reciban un producto. Cada pizza que se vende nos acerca un poco más al objetivo”, señaló.

Desde Cadena Nueve también destacaron el valor de la solidaridad de la comunidad nuevejuliense y convocaron a seguir acompañando la campaña para que Santiago Castillo y Blas Ferrer puedan viajar junto a sus compañeros y vivir una experiencia que recordarán durante toda la vida.

La venta de pizzas continuará durante los próximos días y quienes deseen colaborar pueden comunicarse con los organizadores para realizar sus pedidos. Cada compra representa un aporte fundamental para que ambos estudiantes puedan cumplir el sueño de viajar a Bariloche junto a su promoción.

Para todos los interesados en adquirir la pizza a “10.000 contactarse al 2317 467851.