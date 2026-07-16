Más de 40 calefactores entregó Consejo Escolar en Escuelas del distrito

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La presidenta del Consejo Escolar de Nueve de Julio, Valeria Maidana, encabezó este jueves el acto de entrega de calefactores destinados a establecimientos educativos del distrito, en el marco de una nueva acción orientada a fortalecer la infraestructura escolar.

En la oportunidad se distribuyeron 30 calefactores enviados por la Provincia de Buenos Aires, equipos que se suman a otros 10 calefactores aportados previamente por el Municipio, permitiendo dar respuesta a las solicitudes realizadas por distintas instituciones educativas.

Durante el acto, la Prof. Valeria Maidana explicó que la incorporación de estos equipos forma parte de un trabajo permanente que lleva adelante el Consejo Escolar para mejorar las condiciones edilicias de las escuelas.

“Venimos trabajando desde hace dos años en la reparación de calderas, tendidos de gas y filtraciones. Antes de pensar en embellecer los edificios, debemos garantizar que las aulas sean espacios seguros y confortables para alumnos y docentes”, señaló.

Asimismo, destacó que aún existen establecimientos que requieren importantes obras de infraestructura y remarcó que el organismo continúa gestionando soluciones ante la Provincia, al tiempo que valoró el acompañamiento de las cooperadoras escolares.

Escuelas que recibieron calefactores

Los nuevos equipos fueron destinados a las siguientes instituciones educativas:

Escuela Primaria Nº 1.

Escuela Primaria Nº 2.

Escuela Primaria Nº 3.

Escuela Primaria Nº 4.

Escuela Primaria Nº 7.

Escuela Primaria Nº 13 de Facundo Quiroga.

Escuela Primaria Nº 15.

Escuela Primaria Nº 16.

Escuela Primaria Nº 17 de Naón.

Escuela Primaria Nº 18 de La Niña.

Escuela Primaria Nº 46 de Cambaceres.

Jardín de Infantes Nº 902 de Facundo Quiroga.

Jardín de Infantes Nº 911 de Morea.

Jardín de Infantes Nº 914.

Escuela Secundaria Nº 1 de Naón.

Escuela Secundaria Nº 2 de La Niña.

Escuela Secundaria Nº 5 de French.

Escuela Secundaria Nº 13.

Escuela Secundaria Nº 16 de La Corona.

Centro Educativo Complementario Nº 801.

Centro Educativo Complementario Nº 802.

Centro Educativo Complementario Nº 803 de Facundo Quiroga.

Centro Educativo Complementario Nº 804.

Marcelina Algorta: “Las respuestas llegaron en muy poco tiempo”

La directora del Jardín de Infantes Nº 902 de Facundo Quiroga, Marcelina Algorta, expresó su satisfacción por la rápida respuesta obtenida tras solicitar un nuevo calefactor para la institución. Fue en dos semanas.

“Las solicitudes que realizamos fueron respondidas en un lapso muy breve. Estamos felices porque podremos ampliar la calefacción en espacios donde no había y mejorar las condiciones para nuestros alumnos”, afirmó.

La docente agradeció la gestión del Consejo Escolar y destacó el acompañamiento permanente que reciben desde el organismo para canalizar las necesidades del jardín.

Respecto de la realidad educativa de la localidad, Algorta informó que actualmente el establecimiento cuenta con 57 alumnos distribuidos en dos turnos, organizados en salas multiedad de 2 y 3 años, y de 4 y 5 años. Además, señaló que la matrícula descendió respecto del ciclo lectivo anterior, cuando el jardín tenía 78 niños.

Por otra parte, comentó que la institución continúa ampliando su patio de juegos gracias al aporte de la comunidad. En ese sentido, destacó la donación realizada por el productor Luciano Macaroni, cuya recaudación de un reciente remate será destinada al Jardín 902, la Escuela Primaria Nº 13 y el Centro Complementario de Facundo Quiroga para seguir mejorando sus espacios destinados a los niños.

Escuela Primaria Nº 2: recibirán dos calefactores para reemplazar equipos obsoletos

La referente de la Escuela Primaria Nº 2, María Luz Garabano, destacó la rápida respuesta del Consejo Escolar al pedido realizado por la institución para reemplazar dos calefactores que ya habían cumplido su vida útil.

“Nos van a entregar dos calefactores que solicitamos hace alrededor de dos semanas porque los que teníamos estaban obsoletos. La verdad es que estamos muy contentos porque la respuesta fue rapidísima”, expresó.

La directiva señaló que los nuevos equipos serán instalados en el Salón de Usos Múltiples (SUM), uno de los sectores más afectados por las bajas temperaturas.

“Los dos calefactores son para el mismo sector, el SUM, donde realmente se sentía mucho el frío. Con esta entrega vamos a poder brindar mejores condiciones tanto para los alumnos como para el personal docente”, explicó.

Garabano indicó además que la Escuela Primaria Nº 2 cuenta actualmente con 151 alumnos, distribuidos en turnos mañana y tarde, y valoró la predisposición del Consejo Escolar para atender las necesidades de los establecimientos educativos.

“Siempre están atentos a los pedidos que realizamos desde la escuela y eso nos permite resolver situaciones importantes en muy poco tiempo”, concluyó.