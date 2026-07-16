Municipio Cercano estuvo en French y María José Gentile mantuvo encuentros con instituciones

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En la mañana de ayer, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, acompañó una nueva jornada del programa Municipio Cercano en la localidad de French, una iniciativa que tiene como objetivo acercar servicios, asesoramiento y atención personalizada a los vecinos de las distintas localidades del distrito.

Durante la jornada, además de acompañar el desarrollo de las actividades habituales del programa, la jefa comunal mantuvo encuentros con autoridades de la Asociación Italiana y la Sociedad de Fomento de French, con quienes dialogó sobre la situación jurídica de las instituciones, la actualidad de las mismas y las necesidades planteadas tanto por las entidades como por los vecinos de la comunidad.

La mandataria recorrió el cementerio de esta comunidad, donde supervisó la construcción de nuevos nichos que lleva adelante la cooperativa de French, de manera conjunta con el municipio.

Municipio Cercano contó con la participación de distintas áreas municipales, facilitando el acceso a trámites, consultas y acciones de promoción comunitaria. En este marco, el área de Educación Vial desarrolló charlas destinadas a estudiantes, promoviendo la concientización sobre normas y hábitos seguros en la vía pública.

Asimismo, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) brindó asesoramiento sobre relaciones de consumo; la dirección de Gestión Ambiental realizó actividades vinculadas a la separación de residuos, reciclado y cuidado del ambiente; y personal de Actividades Económicas y Producción recorrió comercios de la localidad para atender inquietudes y avanzar con el relevamiento comercial.

También se llevaron adelante visitas a instituciones locales con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad y actualizar documentación, mientras que el área de Salud Animal desarrolló una jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos.

Por su parte, la dirección de Licencias de Conducir ofreció turnos para renovaciones y capacitaciones destinadas a quienes deben realizar el trámite para obtener su primera licencia.

Con esta nueva edición de Municipio Cercano, el Gobierno Municipal continúa profundizando la presencia territorial, acercando las distintas áreas de gestión a cada localidad del partido y generando espacios de diálogo directo con vecinos e instituciones.