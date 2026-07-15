Un triunfo con el alma, el corazón y la memoria de la Patria

Argentina volvió a regalar una noche inolvidable. El triunfo por 2 a 1 no solo quedó reflejado en el marcador, sino también en el corazón de millones de argentinos que vivieron un partido cargado de emoción, entrega y orgullo nacional.

No fue un encuentro más. Cada pelota disputada, cada corrida y cada esfuerzo dejaron en evidencia el compromiso de un equipo que jamás bajó los brazos. Cuando las piernas parecían no responder, fue el corazón el que sostuvo el juego, impulsado por el aliento de un pueblo entero.

El silbatazo final desató la alegría, pero también invitó a la reflexión. Porque en Argentina el fútbol trasciende el deporte: es identidad, memoria y encuentro. En cada abrazo y en cada grito de gol estuvieron presentes quienes forman parte de nuestra historia y de nuestra memoria colectiva.

Este triunfo también emociona por aquellos héroes que quedaron custodiando nuestras Islas Malvinas; por los veteranos que regresaron llevando sobre sus hombros el peso de la historia; por cada padre y cada madre que entregaron lo más sagrado, un hijo, al servicio de la Patria; y por los amigos que ya no están, pero permanecen vivos en el recuerdo de quienes los quisieron.

Es esa combinación tan argentina de dolor y esperanza, de ausencias imborrables y alegrías compartidas. Un país que celebra sus victorias sin olvidar a quienes marcaron su historia con sacrificio y entrega.

La Selección volvió a demostrar que la garra argentina no se mide solamente en goles, sino en la capacidad de luchar hasta el último instante, con el alma, el corazón y la memoria como bandera.

¡Gracias, muchachos, por regalarnos otra alegría que une a todo un país!