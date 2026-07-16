Malvinas: cuando el derecho debe estar por encima de la política

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Durante décadas, la cuestión Malvinas ha sido presentada casi exclusivamente como un conflicto político o diplomático. Sin embargo, esa mirada deja de lado un aspecto fundamental: antes que un problema político, existe una discusión jurídica sobre la ocupación de un territorio cuya soberanía es reclamada por la Argentina sobre la base del derecho internacional y de antecedentes históricos concretos.

Un grupo de jugadores de la selección argentina, solo han recordado con simpleza ante el mundo, ese suceso: ‘Las Malvinas son Argentinas’. Trasciende por ser desde un escenario deportivo pero en esencia solo fue de información a todos los continentes para darle claridad a un tema poco conocido por los pueblos de todas las naciones.

La posición argentina no nació en 1982 ni con las Naciones Unidas. Tiene sus raíces mucho antes, en la sucesión de derechos heredados de España tras la independencia.

Bajo el principio jurídico conocido como uti possidetis juris, los nuevos Estados americanos heredaron los territorios que administraba la Corona española al momento de su emancipación. Entre ellos, las Islas Malvinas formaban parte de la jurisdicción del antiguo Virreinato del Río de la Plata.

España ejerció actos efectivos de administración sobre las islas hasta 1811 y, posteriormente, las Provincias Unidas continuaron esa línea de soberanía mediante actos administrativos, designación de autoridades y ocupación permanente. Esa continuidad fue interrumpida en 1833, cuando fuerzas británicas expulsaron a las autoridades argentinas e iniciaron una ocupación que continúa hasta la actualidad.

Ese hecho constituye el núcleo jurídico del reclamo argentino.

No se trata solamente de una diferencia diplomática entre dos países, sino de una controversia sobre los efectos legales de una ocupación realizada por la fuerza sobre un territorio previamente administrado por otro Estado.

Por esa razón, las Naciones Unidas nunca reconocieron la soberanía británica sobre las islas. Es más, el principio anglosajó que ‘la posesión vale título’ no es reconocida ya que se sabe de sus antecedentes que por derecho son parte del territorio argentino.

Muy por el contrario, consideran a Malvinas un territorio sujeto a una disputa de soberanía e instan desde hace décadas a ambos países a negociar una solución pacífica.

Cuando el debate se reduce únicamente a cuestiones políticas o sentimentales, se pierde de vista el verdadero eje de la discusión. La política cambia con los gobiernos; el derecho internacional permanece y construye precedentes que trascienden las coyunturas.

Defender la posición argentina no implica desconocer la realidad actual de los habitantes de las islas ni ignorar la complejidad del conflicto. Significa recordar que existen fundamentos históricos y jurídicos que sostienen el reclamo nacional y que fueron reconocidos como materia de controversia por la comunidad internacional.

Las Malvinas no son solamente una causa patriótica.

Son, sobre todo, un caso donde el derecho internacional busca resolver las consecuencias de un conflicto de soberanía que lleva casi dos siglos sin solución definitiva.

Porque cuando la historia y el derecho hablan, la política debería escuchar.

*Director-creador del Grupo-Multimedios Cadena Nueve-Periodista-Abogado-Consultor de Medios-Autor de: ‘Delitos en la Prensa’-La Plata,1983-‘La Noticia en Imagen’, Pamplona 1991-‘Lo Mejor de Dios, Ellas’, El Remanso (Parada Robles), 2007