La Justicia rechazó la apelación del Municipio de Azul y deberá abrir las cuentas de la tasa vial en 45 días

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La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó la sentencia que obliga a la Municipalidad de Azul a brindar información pública sobre la administración de la tasa vial rural, al rechazar el recurso presentado por el Ejecutivo municipal.

De esta manera, el municipio tendrá un plazo de 45 días hábiles para entregar a los 19 productores agropecuarios que promovieron el amparo judicial los balances, presupuestos, matrices de costos y demás documentación vinculada con la recaudación y ejecución de los fondos provenientes de esa tasa.

La causa, caratulada “Aguiló María Luz y otros c. Municipalidad de Azul s. Amparo”, había obtenido una primera sentencia favorable el 31 de marzo de 2026 por parte del Tribunal de Trabajo de Azul. La Municipalidad apeló esa decisión, argumentando que el pedido afectaba la división de poderes y que los demandantes no contaban con un interés legítimo para requerir la información.

Sin embargo, los jueces Diego Fernando Ucín y Roberto Daniel Mora rechazaron esos planteos y ratificaron que el acceso a la información pública constituye un derecho constitucional que no requiere una justificación especial por parte de quien la solicita.

En los fundamentos del fallo, los magistrados sostuvieron que la información pública pertenece a toda la comunidad y remarcaron que la negativa del municipio a responder dentro de los plazos legales configuró una “negativa tácita e injustificada”, habilitando la vía del amparo judicial.

Reclamo por el estado de los caminos

El conflicto se originó a partir del deterioro de la red vial rural del partido de Azul, una situación que los productores denuncian desde hace varios años. Sostienen que, pese al cobro de la tasa vial, numerosos caminos permanecen en malas condiciones, dificultando la salida de la producción y el acceso a establecimientos educativos y servicios de salud.

La productora agropecuaria Cristina Boubee, integrante de la agrupación Soluciones de Campo y una de las impulsoras de la demanda, celebró la decisión judicial.

“Fue un día de mucha alegría. Después de años de reclamos sin respuestas, la Justicia confirmó que tenemos derecho a saber qué se hace con el dinero que aportamos”, expresó.

Boubee aseguró que la falta de mantenimiento de los caminos afecta no sólo a la producción agropecuaria, sino también a la vida cotidiana de las familias rurales. Según indicó, hay escuelas a las que los docentes no pueden acceder cuando las lluvias vuelven intransitables los caminos.

Un fallo con posible impacto provincial

El pronunciamiento de la Cámara es considerado por los productores como un antecedente importante para otros municipios bonaerenses donde también existen cuestionamientos sobre la utilización de las tasas destinadas al mantenimiento de los caminos rurales.

Con la resolución ya firme, la Municipalidad de Azul deberá cumplir con la entrega de la documentación requerida dentro del plazo establecido por la Justicia, permitiendo que los contribuyentes conozcan el destino de los recursos recaudados por la tasa vial.