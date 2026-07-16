Padre Daniel Camagno: “Cuando uno no se comunica bien con los demás, probablemente tampoco esté conectado consigo mismo”

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En una nueva entrega de Modo Trascendencia, el padre Daniel Camagna abordó uno de los temas más presentes en la vida cotidiana: el enojo y las consecuencias que pueden dejar las palabras pronunciadas bajo el impulso de las emociones.

Bajo la premisa “El enojo pasa, las palabras quedan”, el sacerdote explicó que todas las personas experimentan emociones intensas, pero el verdadero desafío consiste en aprender a reconocerlas y administrarlas para evitar heridas que, muchas veces, permanecen mucho tiempo después de que la discusión terminó.

Durante el diálogo, Camagna sostuvo que la cultura occidental ha privilegiado históricamente la razón por encima de la dimensión emocional y llamó a recuperar una mirada más integradora. Recordó que, en la tradición bíblica, el corazón representa el lugar donde se unen pensamiento, sentimientos y decisiones, una concepción que invita a armonizar la inteligencia con las emociones.

“Todos podemos enojarnos. La emoción es natural. Lo importante es cómo respondemos cuando aparece”, expresó, al tiempo que propuso un ejercicio cotidiano de introspección: detenerse cada día para preguntarse qué emociones se experimentaron, por qué surgieron y cómo influyeron en las relaciones con los demás.

El sacerdote también relacionó esta reflexión con la convivencia social. Señaló que muchas veces los conflictos nacen de personas que aún no han logrado reconciliarse consigo mismas y destacó que el respeto, la empatía y el diálogo comienzan por un trabajo interior.

Como ejemplo, hizo referencia a las manifestaciones populares tras los partidos de fútbol, donde conviven expresiones de alegría, solidaridad y encuentro, pero también episodios de violencia. “Las emociones muestran lo mejor y lo peor de una sociedad. Por eso es fundamental aprender a gestionarlas”, señaló.

Finalmente, Camagna remarcó que mejorar la convivencia es una tarea cotidiana que comienza en cada persona y luego se proyecta hacia la familia, el trabajo y la comunidad. “Aprender no es solo incorporar conceptos, sino hacerlos vida. Si logramos cambiar nuestras palabras en los momentos de enojo, estaremos dando un paso importante hacia una sociedad más respetuosa y humana”, concluyó.

Modo Trascendencia se emite todos los jueves a las 9.30 por Cadena Nueve, proponiendo un espacio de reflexión sobre los desafíos humanos, espirituales y sociales de la actualidad.