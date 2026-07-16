Secundarios bonaerenses restringen el uso de celulares

La restricción del uso de teléfonos celulares en las escuelas continúa ganando terreno en la provincia de Buenos Aires. Luego de la entrada en vigencia de la ley que prohíbe el uso de pantallas en las aulas para alumnos de nivel primario —salvo cuando sean requeridas por los docentes con fines pedagógicos—, cada vez más establecimientos secundarios comenzaron a implementar sus propias normas para regular estos dispositivos.

Según un relevamiento realizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privados de Argentina (AIEPA), ya son 154 instituciones de gestión privada que ofrecen nivel secundario, técnico o agrario las que adoptaron algún tipo de restricción o prohibición respecto del uso de celulares por parte de los estudiantes.

La encuesta se realizó entre más de 1.500 colegios privados de todo el país que cuentan con educación secundaria. Si bien existen provincias y jurisdicciones que ya cuentan con regulaciones específicas, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén y Salta, el estudio también detectó experiencias en establecimientos de Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza y distintos municipios bonaerenses.

La ley ya rige en las escuelas primarias

En la provincia de Buenos Aires, la normativa que limita el uso de celulares en el nivel primario comenzó a aplicarse oficialmente con el inicio del ciclo lectivo 2026.

La ley, aprobada primero por el Senado bonaerense y luego sancionada por la Cámara de Diputados durante 2025, establece que los alumnos de escuelas públicas y privadas no pueden utilizar dispositivos con pantalla durante su permanencia en el establecimiento, excepto cuando el docente lo considere necesario como herramienta pedagógica.

Tras la sanción, la Dirección General de Cultura y Educación otorgó un período de adaptación a las instituciones antes de su implementación efectiva.

Restricciones que también alcanzan a la secundaria

Aunque para el nivel secundario no existe una prohibición general en la provincia, numerosas instituciones decidieron avanzar con reglamentos internos para limitar el uso de los teléfonos móviles.

Las modalidades son diversas y van desde la prohibición total hasta el uso exclusivamente pedagógico o la posibilidad de utilizarlos únicamente durante los recreos.

“Es una problemática que vemos día a día en nuestras escuelas: chicos que llegan con el celular como una extensión de su mano, con dificultades para sostener la atención o el diálogo cara a cara. No hay una única solución, pero sí un consenso: el tema no puede ser ignorado”, afirmó el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.

El directivo agregó que la entidad también desarrolla programas de capacitación y actualización pedagógica para acompañar a las instituciones en la implementación de estas políticas.

Diferentes modelos de regulación

El informe elaborado por AIEPA refleja que cada colegio adapta las medidas a su proyecto educativo.

Entre los casos relevados aparecen experiencias como:

Colegio Arandú (La Plata): en primaria se desalienta que los alumnos lleven celulares e incluso se recomienda a las familias limitar su uso en el hogar. En secundaria, quienes concurren con el dispositivo deben dejarlo guardado en lockers hasta el final de la jornada.

en primaria se desalienta que los alumnos lleven celulares e incluso se recomienda a las familias limitar su uso en el hogar. En secundaria, quienes concurren con el dispositivo deben dejarlo guardado en lockers hasta el final de la jornada. Colegio Haras del Sur (La Plata): los estudiantes del ciclo básico no pueden llevar celular. En el ciclo superior pueden hacerlo, pero debe permanecer guardado dentro de la mochila durante toda la jornada.

los estudiantes del ciclo básico no pueden llevar celular. En el ciclo superior pueden hacerlo, pero debe permanecer guardado dentro de la mochila durante toda la jornada. Colegio Jacarandá (Lanús): el teléfono debe permanecer siempre dentro de la mochila y solo puede utilizarse cuando el docente lo solicita como recurso pedagógico.

el teléfono debe permanecer siempre dentro de la mochila y solo puede utilizarse cuando el docente lo solicita como recurso pedagógico. Instituto Avellaneda (Avellaneda): el uso está permitido únicamente para actividades educativas autorizadas previamente por el equipo directivo y bajo supervisión docente. Finalizada la actividad, el celular debe apagarse y guardarse nuevamente.

Experiencias en La Matanza

En distintos colegios del partido de La Matanza también se implementaron normas específicas.

En el Instituto La Paz, los estudiantes deben depositar los celulares en una caja con compartimentos al ingresar al aula. Solo pueden retirarlos durante los recreos.

En otras instituciones el uso queda restringido exclusivamente a fines pedagógicos, como investigaciones, utilización de calculadoras o simuladores digitales, mientras que el resto del tiempo deben permanecer guardados dentro de las mochilas.

El Instituto Modelo Nueva Argentina prohíbe el uso durante toda la jornada escolar, salvo excepciones debidamente justificadas por indicación de un profesional de la salud.

Por su parte, el Instituto Parroquial San Justo permite el uso únicamente para billeteras virtuales durante los recreos y el horario de almuerzo, en el sector del bufé. También puede autorizarse de manera excepcional para proyectos pedagógicos previamente aprobados por la dirección.

En el Instituto Privado América Latina, el reglamento establece que en el nivel primario el uso del celular está prohibido durante toda la jornada, mientras que en el secundario solo puede utilizarse durante los recreos.

Un debate que se expande

Desde AIEPA consideran que la regulación del uso de dispositivos móviles forma parte de un debate educativo que atraviesa a las escuelas de todo el país.

“Advertimos que sin una regulación adecuada, los alumnos pierden el foco en el proceso educativo”, sostuvo Zurita.

Mientras la legislación bonaerense ya fijó límites para el nivel primario, la creciente adhesión de establecimientos secundarios a reglamentos internos muestra una tendencia que busca recuperar la concentración en el aula, fortalecer los vínculos entre estudiantes y promover un uso más responsable de la tecnología dentro del ámbito escolar.