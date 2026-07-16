“La Pelota nos Une”: Tato Márquez y Rubén Lucero celebraron un triunfo que fue mucho más que un resultado

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No fue un programa para hablar solamente de un 2 a 1. Tampoco fue una mesa de estadísticas. Fue, como suele ocurrir en “La Pelota nos Une – Modo Mundial”, una conversación donde el fútbol termina siendo la excusa para hablar de historia, de identidad y de esas emociones que un Mundial despierta en millones de argentinos.

“Ayer Argentina dio una panzada de fútbol“, resumió Rubén Lucero al comenzar el análisis. Y enseguida llegó la coincidencia de Tato Márquez: “Hacía mucho que no veía jugar así a la Selección“. Ambos remarcaron que el equipo de Lionel Scaloni mostró, hasta el momento, su versión más completa.

Para Lucero, la diferencia estuvo en el funcionamiento colectivo. “No fue solamente Messi. El equipo apareció por encima de las individualidades. Eso es lo que más tranquilidad da mirando lo que viene”, señaló durante el intercambio.

Márquez, desde la mirada futbolera, destacó la lectura táctica del partido. “Después del gol inglés, Argentina no perdió la calma. Al contrario. Lo fue llevando, encontró los espacios y terminó jugando un fútbol que hacía tiempo no mostraba.”

El análisis también puso el foco en el trabajo del cuerpo técnico. Lucero volvió a rescatar una idea que repite cada vez que habla de Lionel Scaloni: “No es Scaloni solo. Es un cuerpo técnico que trabaja, que estudia y que toma decisiones en conjunto“. Para ambos, los cambios llegaron en el momento justo y terminaron potenciando al equipo.

Como ocurre en cada emisión, el partido abrió paso a los recuerdos. La charla recorrió desde Ernesto Grillo y Antonio Rattín hasta las distintas páginas que argentinos e ingleses escribieron dentro de una cancha. Pero Lucero marcó una diferencia con claridad: “El fútbol no debe perder su esencia. La historia está, la memoria está, pero ayer triunfó el fútbol“.

Márquez coincidió con esa mirada, aunque reconoció que el contexto siempre genera una carga emocional especial cuando Argentina enfrenta a Inglaterra. “Uno intenta mirar solamente el partido, pero sabe que es un rival que despierta sentimientos distintos.”

También hubo tiempo para hablar de Lionel Messi. Lejos de centrar todo en el capitán, ambos coincidieron en que la mejor noticia es que Argentina demostró que puede sostener un alto rendimiento colectivo. “Messi siempre va a ser Messi, pero ayer el equipo respondió como equipo. Y eso es lo que ilusiona”, resumió Lucero.

El cierre dejó un mensaje optimista de cara a lo que viene. La ilusión está intacta, pero apoyada en argumentos futbolísticos. “Cuando un equipo juega así, transmite confianza. Después el fútbol puede darte cualquier resultado, pero esta Selección encontró una identidad”, concluyó Márquez.

Así transcurrió una nueva edición de “La Pelota nos Une – Modo Mundial”, el espacio de análisis de Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, donde el fútbol vuelve a convertirse en un punto de encuentro para pensar, debatir y compartir la pasión mundialista.

El lunes 20 a las 8.30 se analaizará la final de la Copa del Mundo donde el domingo se sabrá quien es Campeón. Ambos salen al césped siendo subcampeones!. Se definirá quien supera ese logro.