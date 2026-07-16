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Club de Leones de Nueve de Julio continúa con los controles oftalmológicos en las escuelas

Con el acompañamiento de la Inspectora Jefa Distrital, la institución avanza con las campañas de detección temprana de problemas visuales en establecimientos educativos del distrito. En la Escuela Primaria N° 24 se evaluó a 63 alumnos y se detectaron 13 casos que requieren una consulta especializada

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El Club de Leones de Nueve de Julio continúa desarrollando su programa de pesquisamientos oftalmológicos en establecimientos educativos del distrito, una iniciativa que tiene como objetivo detectar de manera temprana posibles dificultades visuales en niños y niñas para favorecer su tratamiento oportuno.

En esta oportunidad, un grupo de integrantes de la institución llevó adelante los controles en la Escuela Primaria N° 24, tarea que se realizó con el acompañamiento de la Inspectora Jefa Distrital, en el marco del trabajo conjunto que se viene desarrollando entre ambas instituciones.

Durante la jornada fueron evaluados 63 estudiantes, de los cuales 13 presentaron indicios de alteraciones visuales que requieren una evaluación más profunda. Ante esta situación, desde el Club de Leones se invitó a las familias y responsables de los alumnos detectados a concurrir al Centro Oftalmológico para realizar la consulta correspondiente con el profesional especializado.

Desde la entidad destacaron la importancia de estos controles preventivos, que permiten identificar a tiempo problemas de visión que pueden influir en el aprendizaje y en el desarrollo integral de los estudiantes, reafirmando además el compromiso de continuar recorriendo las escuelas del distrito con este programa de prevención y cuidado de la salud visual.

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