La Escuela Especial 501 suma mejoras mientras que el reclamo por un nuevo edificio sigue vigente

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La Escuela de Educación Especial N° 501 ‘Gabriela Mistral’ fue escenario de la presentación de las obras de infraestructura recientemente finalizadas, en una recorrida encabezada por la presidenta del Consejo Escolar, Valeria Maidana, acompañada de conseros Escolares, por la directora del establecimiento, Teresa Morelli, la presidenta de la Cooperadora, Victoria Frontini, y el representante de la Asociación de Padres, Diego Pittatori.

Durante la visita, Maidana detalló que la inversión, cercana a los 77 millones de pesos, permitió solucionar históricos problemas de filtraciones mediante la construcción de un sobretecho, el reemplazo de membranas, la reparación de cielorrasos, nuevas bajadas pluviales y mejoras en distintos sectores del edificio, incluyendo la cocina. También destacó la instalación de equipos de aire acondicionado en el salón de usos múltiples y la refacción del baño de planta baja para incorporar un cambiador rebatible.

La titular del Consejo Escolar explicó que las obras fueron financiadas por la Provincia de Buenos Aires y remarcó el trabajo realizado para gestionar los recursos y coordinar las intervenciones en un edificio con más de 66 años de antigüedad.

Por su parte, la directora Teresa Morelli valoró las mejoras concretadas, aunque subrayó que la institución ya no responde a las necesidades actuales de la matrícula ni de la educación especial.

En ese sentido, Victoria Frontini y Diego Pittatori, en representación de la Cooperadora y de la Asociación de Padres, reafirmaron el reclamo por la construcción de un nuevo edificio escolar. Señalaron que, si bien reconocen el esfuerzo realizado para mejorar las instalaciones, consideran que la infraestructura actual resulta insuficiente y no está preparada para brindar las condiciones que requieren los estudiantes.

Desde el Consejo Escolar informaron que ya se iniciaron las gestiones administrativas para solicitar un nuevo establecimiento educativo, proceso que incluye el pedido de un terreno al Municipio y la tramitación correspondiente ante la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia. Mientras tanto, autoridades, docentes y familias coincidieron en la importancia de seguir trabajando de manera conjunta para garantizar las mejores condiciones posibles para los alumnos de la Escuela Especial N° 501.