Vaccarezza impulsa una ley para promover inversiones, empleo y desarrollo a través del cultivo de bambú

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La diputada provincial Silvina Vaccarezza presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear el Régimen de Promoción y Desarrollo de la Cadena Productiva del Bambú, una iniciativa que busca fomentar inversiones, generar empleo y consolidar una nueva alternativa productiva sustentable en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto declara de interés provincial la promoción, el desarrollo, la investigación y la explotación sustentable del bambú, abarcando tanto su cultivo como su industrialización para la producción de biomasa energética, materiales de construcción sustentable, celulosa y bioplásticos.

“El bambú representa una oportunidad concreta para diversificar la matriz productiva bonaerense, agregar valor en origen y, al mismo tiempo, avanzar en prácticas amigables con el ambiente”, destacó Vaccarezza al fundamentar la iniciativa.

Entre los principales ejes de la propuesta se encuentra la creación de un Registro Provincial de Productores e Industrializadores del Bambú, que permitirá ordenar y fortalecer el desarrollo de la actividad. Asimismo, establece la definición de especies autorizadas de acuerdo con la aptitud agroecológica de cada región y la implementación de controles técnicos para prevenir la propagación de variedades invasoras.

La iniciativa también contempla una serie de incentivos económicos para quienes se incorporen al régimen. Entre ellos, prevé exenciones en el Impuesto Inmobiliario Rural y en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades vinculadas a la cadena productiva del bambú, además de la posibilidad de acceder a líneas de crédito del Banco Provincia con tasas bonificadas y plazos acordes al ciclo biológico del cultivo.

En los fundamentos del proyecto se resalta especialmente el potencial del Delta del Paraná como una de las regiones más aptas para el desarrollo de esta producción, donde ya existen experiencias de productores familiares y proyectos de investigación relacionados con el cultivo del bambú.

La legisladora también puso el foco en los beneficios ambientales de esta especie. Según explicó, el sistema radicular del bambú contribuye al control de la erosión hídrica, ayuda a estabilizar márgenes de ríos y arroyos y favorece procesos de fitorremediación en cuencas degradadas, convirtiéndose en una herramienta de valor para la conservación del ambiente.

“En un contexto económico complejo, necesitamos promover actividades que combinen desarrollo productivo, innovación y cuidado ambiental. Este proyecto apunta precisamente a generar nuevas oportunidades para las familias y las comunidades del interior bonaerense”, concluyó Vaccarezza.

De avanzar en la Legislatura, el régimen buscará posicionar al bambú como una nueva cadena productiva estratégica para la provincia, promoviendo inversiones, diversificación económica y desarrollo sustentable en distintas regiones bonaerenses.