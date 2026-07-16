Reclaman un nuevo edificio para la Escuela Especial Nº 501 desde la Banca Ciudadana del Concejo Deliberante de Nueve de Julio

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En el marco de la sesión del Concejo Deliberante de Nueve de Julio, representantes de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial Nº 501 hicieron uso de la Banca Ciudadana para presentar un extenso documento en el que detallaron las condiciones edilicias que atraviesa la institución y reclamaron el inicio de un proyecto para construir un nuevo establecimiento.

Durante la exposición, señalaron que el edificio actual tiene más de 60 años de antigüedad y responde a un modelo arquitectónico que ya no cumple con los estándares actuales de accesibilidad, seguridad y adaptabilidad. Sostuvieron que las refacciones realizadas a lo largo del tiempo sólo han servido como soluciones parciales y que la infraestructura presenta un nivel de obsolescencia que requiere una respuesta definitiva.

Entre las principales problemáticas mencionadas, destacaron la falta de espacios diferenciados para el desarrollo de las actividades escolares. Indicaron que un único salón debe ser utilizado para educación física, música, actos escolares y, hasta hace pocas semanas, también para el comedor, situación que dificulta el normal funcionamiento de la institución.

Otro de los puntos centrales del reclamo fue la existencia de importantes barreras arquitectónicas. Los talleres de carpintería y huerta, fundamentales para la formación laboral de los estudiantes, se encuentran en una planta alta a la que sólo se accede mediante una escalera caracol, impidiendo la participación de alumnos con movilidad reducida. También señalaron que las aulas son de dimensiones reducidas, no existen sanitarios adaptados y la escuela carece de un patio propio y seguro para actividades recreativas.

En relación con el nivel secundario, explicaron que los estudiantes deben trasladarse a otro edificio para desarrollar parte de sus actividades, en un espacio que tampoco reúne condiciones adecuadas de accesibilidad para todos los alumnos.

Asimismo, manifestaron preocupación por la continuidad de los talleres que actualmente funcionan en instalaciones cedidas por otra institución, cuyo convenio se encuentra próximo a vencer. A esto sumaron los frecuentes inconvenientes mecánicos que presenta el transporte escolar, situación que provoca ausentismo y pérdida de días de clases.

Durante la presentación también se hizo referencia a las dificultades que enfrenta el sistema educativo para garantizar una inclusión plena de los estudiantes con discapacidad. En ese sentido, sostuvieron que la integración escolar requiere infraestructura adecuada, recursos, capacitación y equipos de apoyo, y remarcaron que la Escuela Especial Nº 501 continúa siendo una institución indispensable dentro del sistema educativo local.

Como propuesta, solicitaron que el futuro edificio sea concebido como una escuela modelo de diseño inclusivo, con criterios de accesibilidad universal, aulas adaptadas, espacios de regulación sensorial, áreas específicas para cada actividad y condiciones adecuadas para el trabajo de docentes y profesionales.

Finalmente, los representantes de las familias pidieron al Concejo Deliberante que impulse un seguimiento permanente del proyecto y reclamaron un compromiso institucional para avanzar en la construcción del nuevo edificio. Mientras tanto, solicitaron que se destinen los recursos necesarios para mantener en condiciones el establecimiento actual, garantizando la seguridad y la dignidad de toda la comunidad educativa.

La exposición fue realizada por Diego Pittatori, en representación de la Asociación de Padres Autoconvocados por un Nuevo Edificio para la Escuela Especial Nº 501, en el marco del espacio de participación ciudadana habilitado por el Concejo Deliberante de Nueve de Julio.