Murió Juan Carlos “Cachete” Delamer, la voz que marcó una época en el fútbol nuevejuliense desde la radio líder del distrito

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Profundo pesar causó en la comunidad de Nueve de Julio el fallecimiento de Juan Carlos “Cachete” Delamer, histórico relator deportivo de LT33 Radio 9 de Julio y referente indiscutido del fútbol de la Liga Nuevejuliense.

Delamer falleció este jueves en el Hospital de la Fundación Favaloro, donde permanecía internado desde hacía aproximadamente 90 días a raíz de una delicada enfermedad que lo obligaba a realizarse diálisis.

Nacido el 9 de noviembre de 1953, fue durante décadas la voz más reconocida del deporte regional. Desde 1979 y hasta fines de la década del 90, relató los encuentros del fútbol local con un estilo inconfundible, convirtiéndose en un verdadero apasionado del deporte y en un impulsor permanente de la Liga Nuevejuliense. LT33 AM1560 era su segunda casa.

Además de su destacada trayectoria radial, se desempeñó como gerente del Banco Nación hasta su jubilación. Sin embargo, su mayor pasión siempre fue el fútbol. Cada noche, a las 20 horas, encabezaba el tradicional programa “Panorama Deportivo”, espacio desde el cual acompañó, difundió y promovió durante años la actividad futbolística de la ciudad y la región.

Quienes compartieron su camino lo recuerdan como un hombre generoso, alegre, carismático y emprendedor, siempre dispuesto a brindar un mensaje de aliento y a trabajar por el crecimiento del deporte local.

En LT33 dejó una huella imborrable. Formó un gran equipo de transmisiones deportivas que recorrió durante años cada cancha del distrito. Los domingos comenzaban muy temprano para “Cachete”, llevando e instalando los equipos técnicos en cada estadio para que los oyentes pudieran seguir toda la jornada futbolística. También fue uno de los impulsores de las históricas coberturas especiales de elecciones, organizando equipos periodísticos con cronistas en cada centro de cómputos para transmitir en vivo durante toda la jornada.

Estaba casado con Lidia Cabrera, quien lo acompañó y cuidó hasta el final de su vida terrenal y fue padre de Mariano Cabrera, junto a quienes acompañó durante muchos años el desarrollo del Club y Biblioteca Agustín Álvarez.

Su amigo y compañero de tantos años en la radio,Jorge Mastrangioli, lo despidió con sentidas palabras:

“Se fue otro gran amigo y compañero de años en radio. Juan Carlos Delamer, el querido ‘Cachete’, cerró sus ojos para siempre luego de una larga dolencia. Vivimos muchos años junto al fútbol nuevejuliense y de la zona. Fue un relator de ley, un muchacho inquieto y emprendedor. El fútbol era su mayor pasión y su desvelo para que cada transmisión saliera de la mejor manera. Muy temprano los domingos recorría las canchas llevando e instalando los equipos para que los oyentes tuvieran toda la información. Así lo vamos a recordar siempre.”

La desaparición física de Juan Carlos Delamer deja un enorme vacío entre colegas, dirigentes, futbolistas e hinchas, que durante décadas encontraron en su voz el relato de las grandes historias del fútbol nuevejuliense.

Sus restos son velados en la Sala 3 de la Sala velatorios de la Cooperativa Mariano Moreno y serán inhumados este viernes 17 de julio, a las 15 horas, en el Cementerio de Nueve de Julio.

Desde Cadena Nueve acompañamos con profundo pesar a su esposa Lidia, a su hijo Mariano, familiares, amigos y a toda la gran familia del fútbol de Nueve de Julio en este difícil momento.