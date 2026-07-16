jueves, julio 16, 2026
23.9 C
Nueve de Julio
jueves, julio 16, 2026
23.9 C
Nueve de Julio
General

El Senado bonaerense pide una política permanente para prevenir la violencia en las escuelas

La propuesta busca integrarlos para garantizar igualdad de oportunidades en todas las escuelas.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de declaración del bloque PRO, impulsado por Pablo Petrecca, que advierte por el aumento de hechos de violencia y amenazas en establecimientos educativos y solicita al Ejecutivo avanzar en una política de bienestar escolar. La iniciativa sostiene que estos casos no son aislados y reflejan un malestar social más profundo. Por eso plantea que el Estado debe trabajar en prevención y no solo intervenir cuando los conflictos ya estallaron.

El proyecto pide al gobierno provincial que, a través del Ministerio de Educación y en conjunto con Salud, Desarrollo Social, Seguridad y el Poder Judicial, diseñe una estrategia provincial, permanente y universal, que articule a los organismos, acompañe a los docentes y escuche a los estudiantes. También señala que los equipos escolares enfrentan situaciones cada vez más complejas sin los recursos necesarios, y que los protocolos y equipos de orientación existentes funcionan de manera desigual. La propuesta busca integrarlos para garantizar igualdad de oportunidades en todas las escuelas.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6284

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR