El Senado bonaerense pide una política permanente para prevenir la violencia en las escuelas

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El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de declaración del bloque PRO, impulsado por Pablo Petrecca, que advierte por el aumento de hechos de violencia y amenazas en establecimientos educativos y solicita al Ejecutivo avanzar en una política de bienestar escolar. La iniciativa sostiene que estos casos no son aislados y reflejan un malestar social más profundo. Por eso plantea que el Estado debe trabajar en prevención y no solo intervenir cuando los conflictos ya estallaron.

El proyecto pide al gobierno provincial que, a través del Ministerio de Educación y en conjunto con Salud, Desarrollo Social, Seguridad y el Poder Judicial, diseñe una estrategia provincial, permanente y universal, que articule a los organismos, acompañe a los docentes y escuche a los estudiantes. También señala que los equipos escolares enfrentan situaciones cada vez más complejas sin los recursos necesarios, y que los protocolos y equipos de orientación existentes funcionan de manera desigual. La propuesta busca integrarlos para garantizar igualdad de oportunidades en todas las escuelas.