La seguridad en El Provincial fue tema del Concejo Deliberante

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El Concejo Deliberante de Nueve de Julio llevó adelante este jueves una nueva sesión ordinaria en la que los concejales trataron una extensa agenda de proyectos, la mayoría de ellos aprobados por unanimidad.

Tras la aprobación del acta de la sesión anterior y el tratamiento de la correspondencia recibida, el cuerpo avanzó con distintas iniciativas legislativas de interés para el distrito.

Uno de los proyectos centrales fue la aprobación de una ordenanza mediante la cual el municipio adhiere a la ley provincial de concientización, sensibilización e información sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH). La normativa instituye el 28 de julio como Día Municipal de Concientización sobre esta condición, establece la iluminación de edificios públicos de color naranja durante la jornada y promueve campañas de difusión, capacitación y actividades destinadas a la comunidad, instituciones educativas y profesionales de la salud.

También recibió el respaldo unánime el proyecto que declara de interés legislativo, cultural y audiovisual a la película argentina El Esfuerzo, destacando su recorrido en festivales nacionales e internacionales y los numerosos premios obtenidos. En ese marco, el Concejo resolvió además otorgar una distinción al mérito al productor cinematográfico Damián Carretero Seis Dedos, vecino de la localidad de Quiroga, por su destacada trayectoria y por proyectar el nombre del distrito en el ámbito audiovisual internacional.

En materia administrativa, el cuerpo aprobó una modificación de la ordenanza complementaria del presupuesto para adecuar los incrementos salariales acordados en paritarias para los trabajadores municipales. Según se explicó durante el debate, la medida permitirá liquidar correctamente los haberes correspondientes a los próximos meses.

Asimismo, se ratificó un contrato de comodato destinado a brindar una vivienda a un efectivo policial que prestará servicios en la localidad de 12 de Octubre, con el objetivo de fortalecer la presencia de personal de seguridad en esa comunidad.

Sobre el cierre de la sesión cobró protagonismo la situación de inseguridad en la localidad de El Provincial. Vecinos se hicieron presentes en el recinto para expresar su preocupación y solicitar respuestas. Durante el debate, los distintos bloques acordaron realizar un cuarto intermedio para analizar un proyecto que propone que la próxima sesión del Concejo Deliberante se desarrolle en esa localidad, con el fin de abordar directamente la problemática junto a los habitantes del lugar. No propseró la inquietud y se conversó con los vecinos que se presentaron en el recinto.

De esta manera, la jornada legislativa estuvo marcada por iniciativas vinculadas a la salud, la cultura, la administración municipal y la seguridad, en una sesión que volvió a poner en agenda temas de fuerte impacto para la comunidad de Nueve de Julio.

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